Beautiful anticipazioni: tutti temano che Deacon voglia truffare Hope. I piani diabolici

Il ritorno di Deacon cambia tutto per Hope: vuole davvero ingannarla? I dubbi dei Forrester e le promesse dell'uomo: ecco le anticipazioni di Beautiful

Zende è al settimo cielo per la sorpresa che ha ricevuto da parte di Zoe. Davanti a Steffy e a Thomas, fa alla sua fidanzata decine di complimenti e la invita a non cambiare mai perchè è davvero una bomba. Anche Steffy e Thomas sono entusiasti per quello che è successo e il Forrester è davvero incuriosito da Paris. Non nega la sua curiosità anche di fronte a Zende…Steffy si complimenta con la ragazza e dice che tutta la famiglia è fiera di lei…Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful dopo il successo di Paris allo stadio? E’ possibile che Thomas si renda conto di essere realmente interessato alla ragazza nonostante sia fidanzata con un altro? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 16 dicembre 2022 perchè, come vi abbiamo già detto, nelle prossime puntate della soap ne vedremo delle belle. A Los Angeles infatti sta per arrivare Deacon, come Hope ha rivelato a tutta la sua famiglia. E come Brooke e Ridge immaginano, la presenza del padre di Hope a Los Angeles, avrà delle inattese conseguenze. Succederanno cose che nessuno immagina, neppure i più fantasiosi…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 dicembre 2022

Hope deve fare i conti con la diffidenza di tutta la famiglia. Dopo aver annunciato l’arrivo di Deacon infatti, tutti si chiedono che cosa voglia realmente l’ex di Brooke dalla ragazza. Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton) sono convinti che Deacon (Sean Kanan) stia truffando Hope (Annika Noelle) per denaro, ma la giovane Logan spiega di aver contattato lei per prima il padre e che da anni condividono un rapporto epistolare. Brooke resta parecchio sorpresa da questa rivelazione. Quello che nessuno può immaginare è che Deacon molto presto, a Los Angeles avrà una amica speciale, una alleata che è la peggiore delle nemiche dei Forrester. Avrete già capito che parliamo di Sheila…Quando Deacon si presenta allo chalet dice di voler essere un padre per sua figlia e di essere una persona molto diversa da quella che è stata in passato. Sarà vero?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda domani come sempre alle 13,40 su Canale 5.