Beautiful anticipazioni: Deacon e Sheila fanno paura e da alleati saranno temibili

Brooke e Ridge sono molto preoccupati per le loro figlie e non sanno che cosa aspettarsi da Deacon e Sheila: ecco le anticipazioni di Beautiful

Che cosa potrebbero fare Deacon e Sheila se si alleassero? Se lo stanno certamente chiedendo tutti i telespettatori che in questi giorni, seguono con passione Beautiful. La soap americana ci regalerà dei colpi di scena davvero inaspettati e non mancano le anticipazioni clamorose per le prossime puntate ! Come avrete capito, una story line si svilupperà nelle prossime settimane e vedrà Deacon protagonista. Il padre di Hope infatti, è tornato a Los Angeles e adesso Brooke e Ridge temono che l’uomo abbia pessime intenzioni. Nella puntata di Beautiful di domani, 17 dicembre 2022, vedremo infatti Deacon spiegare a tutta la famiglia Forrester, che le sue intenzioni sono buone. Hope ha raccontato a sua madre che per mesi lei e Deacon si sono sentiti e che è stata lei a invitarlo allo Chalet. Non è stato Deacon a chiederle nulla ma questo non cambia il punto di vista della Logan, convinto che Deacon sia tornato in città solo perchè ha bisogno di qualcosa, probabilmente soldi.

Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata del sabato, vi ricordiamo che Verissimo anche domani ci aspetta alle 14,10 per cui Beautiful andrà in onda con un episodio breve.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 dicembre 2022

Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton) sono convinti che Deacon (Sean Kanan) stia truffando Hope (Annika Noelle) per denaro, ma la giovane Logan spiega di aver contattato lei per prima il padre e che da anni condividono un rapporto epistolare.

Deacon giura di voler solo far parte di nuovo della vita della figlia. Dichiarando di essersi ripulito dall’alcol, Deacon afferma di poter essere una persona migliore, per Hope. Ridge e Brooke, tuttavia, pensano che la giovane finirà per soffrire e la esortano a chiudere il rapporto col genitore. Brooke continua a essere preoccupata ma anche Ridge teme per sua figlia. Ha paura infatti che alla fine Finn si faccia manipolare da Sheila e forse non sbaglia. Quello che nessuno si aspetta è che molto presto, Deacon e Sheila formeranno insieme una temibile alleanza.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 17 dicembre 2022. Continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per avere sempre le informazioni sulla vostra soap preferita.