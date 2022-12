Beautiful anticipazioni: Deacon e Sheila insieme fanno paura ma Hope vuole fidarsi

Hope avrebbe voluto dare una nuova possibilità a suo padre...Ma Deacon non resterà solo a lungo: Sheila è l'incontro proibito...Ecco le anticipazioni di Beautiful

Cosa vedremo nella puntata di Beautiful di lunedì? Ridge e Brooke fanno davvero molto bene a temere che Deacon possa essere pericoloso per Hope. E anche Liam non sbaglia chiedendo a sua mogie di non fidarsi del padre. Hope però vuole credere che Deacon sia un uomo diverso anche per questo si è schierata dalla parte di Finn che le ha detto di vole dare una possibilità a Sheila. Sono due figli che non hanno avuto una figura genitoriale e che adesso la cercano. Ma che cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Vi ricordiamo innanzi tutto che Beautiful che aspetta lunedì e non domenica: si va in onda quindi il 19 dicembre con una nuova puntata della soap americana. E le nostre anticipazioni ci rivelano proprio quello che accadrà a Los Angeles. Pronti per scoprire le ultime news? Eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 19 dicembre 2022

Data l’ostilità di Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton), Deacon (Sean Kanan) deve per ora battere in ritirata. Hope (Annika Noelle) è delusa che i suoi timori sull’accoglienza dei familiari nei confronti di Deacon sia stata confermata. Hope sperava che i suoi familiari si fidassero delle sue scelte, della sua capacità di giudizio ma deve fare i conti con la realtà. Brooke e Ridge non vogliono l’uomo e anche Liam si è rifiutato di dare un’altra occasione a Deacon. Quello che Hope non immagina è che Deacon ha qualcuno che lo aspetta… A Il Giardino, Deacon si imbatte in Sheila Carter (Kimberlin Brown): i due si riconoscono, sebbene non si siano mai ritrovati faccia a faccia. Pochi anni prima Sheila era stata sospettata come colpevole della sparatoria ai danni di Quinn (Rena Sofer), ma in realtà era stato Deacon. Un incontro casuale? Possiamo dire di si ma come vedremo, sarà un incontro destinato a sancire una sacra alleanza contro i Forrester…Tutto questo e molto altro nella puntata di Beauticul di lunedì.