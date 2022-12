Beautiful anticipazioni: Deacon ha buone intenzioni ma Sheila lo tenta. Vicino a cedere

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 22 dicembre 2022: Deacon cade nella regnatela di Sheila?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda domani, 22 dicembre 2022? Ve lo raccontiamo subito con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Vi ricordiamo, tra l’altro, che Beautiful andrò in onda il 24 dicembre, alla vigilia di Natale ma si prende una pausa poi il 25, nel giorno di Natale. E ora torniamo a Los Angeles: avrete visto che negli ultimi episodi, non sono mancati i colpi di scena. E’ tornato Deacon ad esempio. Hope vorrebbe avere di nuovo un rapporto con suo padre ma Brooke e Liam si sono opposti. Nel frattempo però, Deacon ha fatto un incontro inaspettato. Al solito bar, dove succede sempre tutto, l’uomo ha incrociato Sheila e questo incontro, potrebbe essere fatale, sia per i Forrester che per le sorelle Logan…Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà nella puntata di Beautiful di domani, in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che ritiene sia stata una fortuna per Hope (Annika Noelle) che Ridge (Thorsten Kaye) sia subentrato come figura paterna al posto di Deacon (Sean Kanan), pensa che sia necessario tenere i bambini al sicuro da influenze negative come Sheila (Kimberlin Brown) e lo stesso Deacon. Finn (Tanner Novlan) tuttavia, silenziosamente, sembra ancora essere in conflitto riguardo alla madre biologica. Steffy non sa che il bel dottore ha parlato proprio con Hope della sua voglia di avere un rapporto con Sheila…E nessuno sa che i due genitori malvisti, adesso si sono persino alleati…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 dicembre 2022

Sheila si rende conto che Deacon è senza un soldo ed insiste con la sua alleanza: l’uomo è ancora dubbioso sul fatto che stringere un patto con il “diavolo Carter” possa essere la decisione migliore per riavvicinarsi a Hope. Deacon vorrebbe davvero avere di nuovo un rapporto con sua figlia ma l’astio che Liam, Ridge e Brooke sembrano provare contro di lui, potrebbe spingerlo a decisioni affrettate e sbagliare. Nel frattempo Ridge torna anche a occuparsi di un’altra vicenda. Quello che è successo tra Carter e Quinn non va bene ed è per questo che affronta l’avvocato e gli dice che, nonostante quella fatta sia stata una offerta di Eric, avrebbe dovuto rifiutarsi di avere un rapporto con la Fuller…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 22 dicembre 2022.