Beautiful anticipazioni: Deacon cede a Sheila e per i Forrester si mette molto male

Thomas e Paris pericolosamente attratti mentre Deacon si allea con Sheila: ecco le anticipazioni di Beautiful

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 23 dicembre 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per accadere. Ricordiamo a chi ci legge, che Beautiful andrà in onda domani, poi anche alla vigilia di Natale mentre si ferma il 25 e il 26 dicembre 2022 due giorni di festa anche per la soap americana…E adesso torniamo a Los Angeles: avreste mai pensato di vedere due personaggi così tanto odiati allearsi? E’ successo perchè Deacon e Sheila a quanto pare, hanno un nemico in comune o forse due. Non solo i Forrester ma anche Brooke e le sorelle Logan. Deacon era tornato con l’intenzione di stare con sua figlia ma, avendo ricevuto solo offese da Ridge e company, alla fine sembra aver ceduto alle proposte di Sheila che vuole dichiarare guerra ai suoi nemici di sempre. E nelle puntate di Beautiful del 2023 vedremo davvero di tutto, con i colpi di scena che ci lasceranno senza parole. Iniziamo però dalle anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 23 dicembre 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 dicembre 2022

Deacon Sharpe (Sean Kanan), ormai senza soldi e senza un posto dove andare, passa la notte nella stanza d’albergo di Sheila Carter (Kimberlin Brown). Quando Paris (Diamond White) li sorprende a parlare di Deacon, Zende (Delon De Metz) e Thomas (Matthew Atkinson) spiegano alla Buckingham che quell’uomo è il padre di Hope Logan (Annika Noelle). Katie non riesce a credere che Eric abbia deciso di concedere a sua moglie la possibilità di stare con un altro uomo e si schiera nettamente dalla parte di Ridge in questa vicenda…Steffy non immagina neppure che a pochi passi da lei, Deacon e Sheila siano insieme. E neanche Hope può pensare a un risvolto di questo genere e invece sta accadendo…Thomas nel frattempo, sembra essere pericolosamente attratto da Paris, che cosa dobbiamo aspettarci?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.