Beautiful anticipazioni: la decisione di Quinn e il patto tra Deacon e Sheila

Per Quinn sembra essere arrivato il momento delle decisioni definitive: ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 24 dicembre 2022

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda domani, 24 dicembre 2022? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e rivelano la trama della puntata di domani. Vi ricordiamo che la soap americana ci aspetta per la vigilia di Natale ma che poi il 25 e il 26 dicembre 2022 non andrà in onda. Beautiful infatti si prende una breve pausa per le feste di Natale. Pronti per scoprire che cosa accadrà invece domani, con la puntata che ci aspetta alle 13,40? Thomas Forrester (Matthew Atkinson), che sembra essere riuscito a comprare una nuova casa, offre a Paris (Diamond White) il suo attuale appartamento in subaffitto. Deacon Sharpe (Sean Kanan), riuscito ad introdursi alla Forrester Creations, prova a parlare con Hope (Annika Noelle), ma a quel punto interviene Liam (Scott Clifton)… E tra i due finisce molto male: questo è successo nelle ultime puntate di Beautiful in onda su Canale 5…Deacon, deluso per quello che sta succedendo e visto che non ha più soldi e non sa come vivere, decide di accettare la proposta di Sheila che lo invita a passare la notte nel suo hotel…

Ridge ha deciso di affrontare prima Carter ma adesso passa a Eric: non può accettare in nessun modo che Quinn, faccia il bello e il cattivo tempo nella sua vita…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful in onda alla vigilia di Natale, vedremo quella che sarà la decisione di Quinn. Dopo aver parlato con Ridge anche la Fuller si è resa conto che questa situazione non può far bene a nessuno. Per questo motivo ha deciso di fare qualcosa…

Deacon dice a Sheila che forse è meglio arrendersi e smettere di cercare un rapporto con i loro figli; Sheila non lo accetta e giura che otterrà quello che vuole. Ridge parla con Quinn e poi con Carter e fa capire ad entrambi quanto sia sbagliato l’accordo fatto con Eric e che avrebbero dovuto rifiutarlo.

Ridge va per l’ennesima volta dal padre a dirgli che la soluzione adottata con Quinn, cioè lasciarla libera di frequentare Carter, è sbagliata. Eric gli risponde che in quel momento Quinn è da Carter, per annunciargli la fine della loro relazione. La Fuller ha scelto la famiglia.