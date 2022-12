Beautiful anticipazioni: per Quinn un altro bivio. Decisioni da prendere in fretta

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 28 dicembre 2022: Quinn di fronte all'ennesimo bivio

Beautiful è tornato! Dopo una breve pausa per le feste di Natale, la soap americana è tornata in onda su Canale 5. E noi come sempre, cerchiamo di raccontarvi che cosa accadrà nelle prossime puntate della soap americana tanto amata nel nostro paese. Iniziamo quindi subito con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 28 dicembre 2022. Come avrete visto, alla fine Quinn ha deciso di scegliere la famiglia. Niente storia con Carter, niente intrecci amorosi. Ha comunicato a Eric la sua decisione e ha deciso di affrontare l’avvocato faccia a faccia. Quinn può però gestire le sue di emozioni, non quelle degli altri. Ed è per questo che si è trovata impreparata di fronte alla reazione di Carter che le ha fatto una assurda proposta, l’ennesima per la Fuller. L’avvocato infatti si è dichiarato a lei. Prova qualcosa di così tanto forte da chiederle di scappare insieme…Non ci resta quindi che scoprire che cosa accadrà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 dicembre 2022

Thomas Forrester (Matthew Atkinson) accetta il compromesso di Paris Buckingham (Diamond White): abiteranno insieme temporaneamente fino a quando lui non troverà una nuova abitazione da acquistare. Dopo aver dichiarato tutto il suo amore a Eric, Quinn è andata da Carter e pensava di liquidare facilmente la situazione, nonostante i sentimenti che prova per l’avvocato. Ma Carter l’ha lasciata senza parole, chiedendole di scappare insieme e iniziare tutto da capo. La Fuller davvero non se lo aspettava. Nel frattempo Ridge ha un faccia a faccia con suo padre ed Eric lo informa di quello che la Fuller ha deciso. Adesso aspettano il ritorno a casa di Quinn…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Beautiful in onda su Canale 5 alle 13,40.