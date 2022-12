Beautiful anticipazioni: Quinn scioccata dalla proposta di Carter, per lei il bivio della vita

Per Quinn è arrivato il momento di scegliere: davanti a lei due strade una che porta da Carter, l'altra da Eric. Che cosa farà? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Quinn spera che la decisione presa, quella di lasciare in modo definitivo Carter possa in qualche modo rimettere al loro posto tutti i pezzi. Perchè è stanca di finire nel mirino di chi la attacca. Non vuole più essere presa di mira soprattutto da Ridge e ne parla con il cuore in mano a suo marito. Eric sta dalla sua pare ma gli altri Forrester no. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che come sempre, ci rivelano la trama della puntata di domani. Il 29 dicembre 2022, che cosa accadrà su Canale 5? Ultimi giorni dell’anno in compagnia con la soap americana che nel 2023, ve lo abbiamo già detto, regalerà grandissime emozioni al pubblico, con storie e intrecci da non perdere…

Proviamo a capire che cosa succederà domani anche se non è facile stare dietro alle anticipazioni di Beautiful visto che ogni giorno Mediaset taglia e cuce la soap un po’ a piacere. I minuti inediti nelle puntate giornaliere sono sempre di meno e spesso vi raccontiamo cose in anticipo…Ma vediamo adesso la trama di Beautiful per la puntata di domani, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 dicembre 2022

Su richiesta di Eric Forrester (John McCook), Quinn (Rena Sofer) è pronta a chiudere le cose con Carter (Lawrence Saint-Victor). Intanto Eric difende la moglie dalle critiche di Ridge (Thomas Forrester). Zende (Delon De Metz) apprende la nuova sistemazione abitative di Thomas (Matthew Atkinson) e Paris (Diamond White), seppur temporanea. Katie (Heather Tom) è intenzionata a rifiutare di nuovo una riconciliazione con Bill (Don Diamont). Quando Quinn arriva da Carter per mettere la parola fine alla loro storia d’amore, non trova l’uomo arrendevole che avrebbe pensato, anzi. Carter si era già sfogato con Ridge, dicendo che per la Fuller provava qualcosa di molto vero e sincero ed è per questo che fa una proposta scioccante a Quinn. Le chiede di partire con lei, di voltare pagina, di lasciarsi tutto alle spalle e di pensare a una nuova vita insieme. Una nuova vita lontani dalla famiglia Forrester. Adesso la parola spetta a Quinn, che cosa deciderà di fare?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani come sempre alle 13,40 su Canale 5.