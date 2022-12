Beautiful anticipazioni: Quinn ha deciso ma il colpo di scena con Eric è dietro l’angolo

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 30 dicembre 2022

Ridge, dopo aver parlato con Carter, ha deciso di affrontare suo padre. Ha spiegato quindi a Eric che questa situazione con Quinn non va bene, che è arrivato il momento di mettere un punto. Eric quindi lo informa delle novità: la Fuller è da Carter per mettere fine al loro accordo. Hanno deciso, Eric e Quinn, di avere una relazione normale, senza terzi incomodi. Ridge sembra rasserenarsi ma sarà questo il finale? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 30 dicembre 2022, anticipazioni che ci rivelano quello che sta per accadere a Los Angeles. Quinn infatti, è davvero andata da Carter per chiedere la relazione, quello che però non si aspettava è di trovare l’avvocato pronto con una proposta davvero scioccante. Carter ama Quinn e pensa di aver trovato la giusta soluzione: scappare via insieme, lasciandosi tutto alle spalle…Nel frattempo Bill e Katie per l’ennesima volta cercano di capire se è possibile sistemare il loro rapporto e far continuare un matrimonio che in diverse occasioni, è andato in mille pezzi. Ma vediamo adesso la trama della puntata di Beautiful per domani, 30 dicembre, appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 dicembre 2022

Carter Walton (Lawrence Saint-Victor) sorprende Quinn Fuller (Rena Sofer) con una proposta: fuggire insieme a lui per iniziare una nuova vita altrove. Intanto, di fronte alla reticenza di Katie Logan (Heather Tom), Bill Spencer (Don Diamont) insiste per avere un’altra chance. Ovviamente Quinn non si aspettava quel genere di proposta da parte di Carter…Possiamo comunque dirvi che alla fine la Fuller non se la sentirà di accettare la proposta di Eric e che, il nuovo anno, inizierà con Eric e Quinn pronti a passare il resto della loro vita insieme. Ma ovviamente si sa, Beautiful non può mai avere dei finali banali e scontati per le story line narrate…Per cui nelle puntate del 2023 della soap, i colpi di scena, anche per Eric, non mancheranno! Continuate a leggere tutte le nostre news e le anticipazioni per essere sempre aggiornati.