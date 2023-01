Beautiful anticipazioni: Katie e Carter prima nuova coppia del 2023 a Los Angeles?

Sembra proprio che due protagonisti di Beautiful possano presto diventare una coppia: sono Carter e Katie, si metteranno insieme? Ecco le anticipazioni

Inizia un nuovo anno anche per Beautiful che presto ci regalerà, con le puntate in onda in Italia, dei clamorosi colpi di scena. Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà? Iniziamo dalle anticipazioni, che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 3 gennaio 2023. Una nuova puntata con la soap di Canale 5 in onda sempre alle 13,40. Vi ricordiamo infatti che questa settimana, Beautiful si prende una pausa e si ferma solo il sei gennaio, giorno della befana…Come avrete visto negli ultimi episodi di Beautiful, alla fine Quinn ha deciso di lasciare Carter e di godersi il suo matrimonio anche se non sarà facile. Quello che la Fuller però non immagina è che presto Eric potrebbe essere tentato da una donna che ha fatto parte della sua vita in passato…Parliamo come avrete capito, di Donna Logan! Dopo aver appreso della temporanea convivenza tra Paris (Diamond White) e Thomas (Matthew Atkinson), Hope (Annika Noelle) si domanda se Zende (Delon De Metz) sia veramente d’accordo. Intanto una notte d’amore sembra rafforzare il rapporto tra Paris e Zende.

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 gennaio 2023

Katie (Heather Tom) sembra provare una nuova empatia nei confronti di Carter Walton (Lawrence Saint-Victor). I due chiacchierano per qualche minuto e scoprono di essere alla ricerca dell’amore, quello vero. Bill avrebbe voluto ricominciare con Katie ma la Logan questa volta, non sembra essere interessata all’ex marito. E se questa nuova amicizia appena sbocciata con Carter portasse per Katie qualcosa di nuovo? Nel frattempo Eric, dopo aver sentito per sbaglio una conversazione in cui Donna diceva di essere ancora innamorata di lui, non può fare a meno di pensare a quelle parole. Prova anche lui qualcosa per la bella Donna? E Quinn? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 3 gennaio 2023.