Beautiful anticipazioni: Katie e Carter attrazione fatale dopo il primo sguardo

Tra Katie e Carter sta per sbocciare l'amore? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Siete pronti per scoprire che cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Come avrete visto a Los Angeles i sentimenti sono davvero ballerini…Carter sembrava avere il cuore pieno d’amore per Quinn ma è bastato un discorso al miele di Katie per far tornare gli occhi a forma di cuore all’avvocato…Cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 4 gennaio 2023...Dicevamo di Carter e Katie. La Logan si è scusata per essere piombata in casa sua per fargli dei discorsi senza sapere nulla ma solo per giudicare…Carter però ha apprezzato le parole di Katie e tra i due è nato uno strano feeling che potrebbe portare entrambi lontani o forse no. Sta per nascere una storia? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 gennaio 2023

Eric (John McCook) interroga Carter (Lawrence Saint-Victor): è davvero pronto a lasciarsi Quinn (Rena Sofer) alle spalle? Katie (Heather Tom) confida alle sorelle di credere che Carter (Lawrence Saint-Victor) si sia veramente innamorato di Quinn ed esprime ammirazione nei confronti dell’avvocato. La conversazione che c’è stata tra loro, non ha lasciato Katie indifferente e la Logan ripensa a quello che lei e Carter si sono detti. E qualcuno pensa che si potrebbe vedere anche del tenero. Potrebbe nascere una storia? Carter potrebbe dimenticare così in fretta la donna che diceva di amare? Non ci resta che continuare a seguire Beautiful anche perchè nelle puntate del 2023 della soap americana, ne vedremo come sempre delle belle e i colpi di scena non mancheranno. Nuove storie d’amore stanno per sbocciare…Non perdete le nostre anticipazioni perchè vi racconteremo tutto ma proprio tutto quello che sta per accadere!