Beautiful anticipazioni: Eric euforico ma è Donna ad accendere i bollenti spiriti. Quinn trema

Eric ha capito che la sua virilità non è a rischio ma solo Donna sa riaccendere la passione: lascerà Quinn? Ecco le anticipazioni di Beautiful

La saggia Quinn si è resa conto che Eric era particolarmente eccitato quando è tornato a casa ma che la sua euforia si è spenta quando sono arrivati alla fase più importante del rapporto…Capirà che il problema non è di Eric ma di qualcosa che non funziona tra loro? Perchè il Forrester sembra averlo capito…Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata di domani, 12 gennaio 2023, Eric prenderà coscienza di quello che sta succedendo e forse comprenderà che nel rapporto con la Fuller c’è qualcosa che non va. Nel frattempo Donna sembra essere sconsolata visto che lo stilista ha fatto la sua scelta ma Brokke continua a credere che per la sorella minore, ci siano ancora delle possibilità e non demorde. Del resto è disposta a tutto pur di vedere Quinn fuori dalla vita di Eric…ma torniamo adesso alle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 12 gennaio 2023, visto che ne succederanno davvero delle belle a Los Angeles…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 gennaio 2023

Finn (Tanner Novlan) e Hope (Annika Noelle) si confrontano sulla possibilità che la relazione tra Deacon (Sean Kanan) e Sheila (Kimberlin Brown) sia reale e non una recita: i due sono propensi a crederci. Intanto Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di spingere Eric (John McCook) verso Donna (Jennifer Gareis), ipotizzando che la causa della sua disfunzione erettile sia Quinn (Rena Sofer) e non un problema fisico. E non ha tutti i torti perchè a casa Forrester, è successo qualcosa che fa riflettere anche Eric…

Quinn confida a Shauna (Denise Richards) che Eric non è riuscito a fare l’amore con lei, nonostante fosse misteriosamente dell’umore giusto. Tuttavia è fiduciosa sulla solidità del loro rapporto. Quello che Quinn non sa è che Eric era molto eccitato dopo le parole di Donna…Il Forrester si è reso conto che la Logan ha riacceso in lui qualcosa che da tempo era spento e ha deciso di confidarlo proprio a Donna per avere un confronto con lei. Potrebbe valutare di mettere fine al matrimonio con Quinn? Tutto questo e molto altro nella puntata del 12 gennaio. Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.