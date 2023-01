Beautiful anticipazioni: Sheila ha un altro piano e vuole Finn e Hope insieme

Finn e Hope potrebbero diventare una coppia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 13 gennaio 2023

Che cosa accadrà nella puntata del venerdì di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 13 gennaio 2023. Come avrete visto negli ultimi episodio della soap americana, Sheila e Deacon non si nascondono più anzi. Hanno dichiarato ai loro figli di avere una relazione. Finn e Hope in un primo momento non hanno creduto alle parole dei due e hanno pensato che stessero mentendo ma poi, hanno iniziato a credere che forse tra loro, possa esserci davvero qualcosa…Intanto, nella puntata di Beautiful di domani, vedremo anche la reazione di Eric di fronte al fatto che con Donna, prova delle pulsioni che sua moglie non è più in grado di fargli sentire. Quinn invece riflette su quello che è accaduto tra lei e suo marito…Pensa che andrà tutto meglio…Ma che cosa succederà davvero? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 gennaio 2023

Hope (Annika Noelle) e Finn (Tanner Novlan) decidono di informare loro stessi Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) sulla supposta relazione tra Deacon (Sean Kanan) e Sheila (Kimberlin Brown). Finn e Hope vogliono credere che ci sia davvero una storia e vorrebbero fidarsi dei loro genitori. Come la prenderanno Steffy e Liam? Eric (John McCook) rivela a Donna (Jennifer Gareis) quanto accaduto con Quinn (Rena Sofer) e sottolinea che sembra “accendersi” solo con lei. Sheila ha un improbabile piano: se Finn e Hope diventassero una coppia, lei e Deacon avrebbero la strada spianata per far parte delle loro vite. E’ un piano diabolico ma si sa, Sheila cerca di ottenere sempre quello che vuole…Brooke continua a pensare che Donna possa avere tutte le carte in regola per essere la migliore delle compagne per Eric.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 13 gennaio 2023, appuntamento alle 13,40.