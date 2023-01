Beautiful anticipazioni: un altro triangolo infiamma la soap. Donna vuole Eric

Donna che intenzioni ha con Eric, lo rivuole? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 14 gennaio 2023

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful e come sempre, le ultime news da Los Angeles. Pronti per scoprire che cosa accadrà nella puntata del sabato? Il 14 gennaio 2023 una nuova puntata di Beautiful ci aspetta su Canale 5 e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Avrete capito che due story line principali si svilupperanno nelle prossime settimane. Da un lato Eric alle prese con i suoi problemi di virilità e la scelta da fare tra Quinn e Donna. Dall’altro Sheila e Deacon che tramano alle spalle di tutti con la Carter pronta a fare qualsiasi cosa pur di distruggere i Forrester, anche mettere zizzania tra Hope e Liam con la speranza che la giovane Logan diventi la donna di Finn…

Possiamo aspettarci davvero di tutto dalle prossime puntate di Beautiful. Pronti quindi per le anticipazioni? Iniziamo con l’episodio in onda domani dalle 13,40 alle 14,30 su Canale 5. E a seguire, vi ricordiamo che ci sarà Terra Amara con un doppio appuntamento al sabato.

Beautiful anticipazioni: la trama del 14 gennaio 2023

Quinn non sa più cosa pensare visto quello che è successo con Eric. Suo marito sembrava particolarmente eccitato ma poi non c’è stato modo di avere un rapporto. Sconsolata ne parla con Shauna alla quale racconta quello che sta succedendo senza però sapere che suo marito si è lasciato lusingare da Donna e che la Logan è stata in grado di riaccendere in lui i bollenti spiriti. Nel frattempo Finn e Hope hanno deciso di raccontare a Liam e a Steffy che Sheila e Deacon hanno una relazione…Alla fine Quinn dopo aver parlato con Shauna si convince del fatto che suo marito presto tornerà a essere l’uomo di un tempo e che il loro matrimonio si riaccenderà anche dal punto di vista passionale. Mai immaginerebbe che Eric potrebbe nuovamente avvicinarsi a Donna e iniziare con lei una relazione, dimenticando in poco tempo la Fuller.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda domani come sempre alle 13,40 su Canale 5.