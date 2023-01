Beautiful anticipazioni: Sheila commette un omicidio, Steffy o Finn? Chi muore?

Anticipazioni Beautiful dalle puntate americane: Steffy e Finn, chi muore ucciso da Sheila? Ecco le ultime news

Torna il nostro appuntamento dedicato alle anticipazioni di Beautiful. E grazie alle ultime news che arrivano dalle puntate americane della soap possiamo dirvi che cosa accadrò nelle prossime settimane su Canale 5. Negli ultimi giorni Sheila è apparsa defilata, intenta a dimostrare che lei e Deacon si amano davvero. Ma nelle prossime puntate, come rivelano le anticipazioni americane di Beautiful per quello che vedremo negli episodi del 2023 in Italia, Sheila sarà protagonista assoluta. Il motivo? Sta per commettere un omicidio. Vi chiederete: chi cadrà nella rete della Carter, chi vuole vedere morto la donna? E’ chiaro che Sheila voglia uccidere Steffy ma le cose non andranno come lei si aspetta. Per questo motivo, le puntate di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5 saranno ricchissime di colpi di scena. Andiamo per gradi iniziando col dire che Sheila ha un piano: vuole vendicarsi di Steffy…Non ha però capito che Finn ama alla follia la Forrester fino al punto di dare la sua stessa vita.

Beautiful anticipazioni: Sheila spara a Steffy ma ferisce a morte Finn

In una discussione molto accesa con Steffy, la perfida Sheila sparerà un colpo: ma Finn si mette davanti per salvare la ragazza e muore sul colpo, cadendo tra alcuni sacchi di spazzatura. Steffy sotto shock cerca di allertare i soccorsi ma purtroppo questa storia, almeno apparentemente finirà nel peggiore dei modi. Finn infatti, morirà. O almeno questo è quello che tutti pensano…

Beautiful anticipazioni: Finn è davvero morto?

Nelle puntate di Beautiful in onda nei prossimi mesi in Italia vedremo che Li, la madre di Finn ha portato via il medico dall’ospedale e che il dottore non è morto. Il problema è che Sheila scoprirà la verità prima di Steffy e deciderà di rapire Finn per passare del tempo con lui e fargli capire che è una brava madre. Di tutto questo Steffy non saprà nulla fino a quando scoprirà che suo marito è ancora vivo.

Beautiful anticipazioni: Steffy e Finn si ritroveranno?

Possiamo dirvi che la story line che vedrà nei prossimi mesi Steffy e Finn protagonisti delle nuove puntate di Beautiful in onda in Italia avrà un lieto fine. I due infatti si ritroveranno a Montecarlo! Nelle prossime puntate di Beautiful scopriremo che Finn non sapeva nulla di quello che è successo durante la notte della sparatoria. Non sapeva che Sheila ha cercato di uccidere Steffy, sparandole e inscenando la morte della coppia in una fittizia rapina finita male. Il medico quindi, dopo esser stato ritrovato da Bill, ha chiesto di essere portato subito dalla moglie, sebbene si trovasse all’estero. Così Bill si è proposto di accompagnarlo col suo jet privato, lasciando incredibilmente Sheila da sola con Li…Già perchè questa story line si intreccia ad altre…Ma in ogni caso, Finn e Steffy si incontreranno e potranno finalmente riabbracciarsi dopo tanto tempo.