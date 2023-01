Beautiful anticipazioni: è guerra tra Hope e Ridge per colpa di Deacon. Per Brooke finisce male

Come finirà la guerra tra Ridge e Hope iniziata a causa di Deacon? Brooke e lo stilista si lasceranno? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Che cosa succederà tra Ridge e Hope nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia? Lo scopriamo grazie alle anticipazioni americane della soap che ci rivelano tutti i dettagli su quanto sta per accadere. Come avrete capito, nelle prossime puntate Hope continuerà a chiedere di poter avere un rapporto con Deacon. Ridge però non ha nessuna intenzione di permettere che Deacon faccia parte della vita di Hope. Brooke in un primo momento sarà alleata di Ridge ma successivamente, si renderà conto che forse Deacon merita una seconda possibilità e si schiererà dalla parte di sua figlia. Questo ovviamente creerà non pochi problemi in famiglia. Tra Ridge e Brooke ci sarà una ferita che sembrerà insanabile. E’ crisi nera? Vediamo le anticipazioni che ci rivelano proprio che cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia.

Beautiful anticipazioni: Ridge non vuole Deacon nelle sue proprietà

Se fino a questo momento RIdge ha trattato sempre Hope come sua figlia, nelle prossime puntate lo vedremo invece cambiare rapidamente atteggiamento, lo farà per il bene della ragazza che non ha capito quanto Deacon possa essere pericoloso. Ridge, proprio per proteggere la giovane Logan da nuove delusioni sarà deciso e irremovibile nel non volere Deacon nella proprietà della moglie, compreso lo chalet dove Hope vive con marito e figli. Non solo, Ridge teme che Deacon voglia anche altro. Lo stilista è infatti convinto che l’uomo abbia intenzione di riavvicinarsi nuovamente a Brooke. Il Forrester non ha tutti i torti, infatti nelle prossime puntate di Beautiful vedremo Deacon avvicinarsi anche in modo viscido a Brooke. Hope come reagirà e che cosa farà? La ragazza, ormai troppo adulta per seguire i diktat dei genitori, si opporrà con forza, rimarcando il proprio diritto di lasciare che Deacon frequenti la propria casa. Di fronte alla resistenza di Ridge, Hope porrà un ultimatum: o Deacon sarà libero di circolare oppure lei si vedrà costretta a trasferirsi fuori dalla proprietà. Neppure questo ultimatum farà cambiare idea a Ridge, per Hope le cose dunque, si mettono male.

Stanco di questa situazione, Ridge inviterà Hope ad andare via con Liam dalle sue proprietà. Ma commetterà un passo falso. Infatti a quel punto, sia lei che Brooke ricorderanno allo stilista che il luogo dove tutti loro abitano appartiene alla Logan senior e non a lui. L’ospite dunque è Ridge…Da questo momento inizierà una crisi senza precedenti tra Brooke e Ridge che finiranno col lasciarsi.