Boom di Terra Amara su Canale 5: la soap turca sfiora i 3 milioni di spettatori

Boom di ascolti per Terra amara che va verso il gran finale e si avvicina ai 3 milioni di spettatori il 6 febbraio 2023

Hanno puntato sul cavallo di razza vincente in quel di Mediaset. Ottima scelta quella di comprare Terra Amara, la soap che sta conquistando il pubblico della rete e che piace a una fetta molto molto grande di spettatori. Numeri pazzeschi per una soap che forse ha poco appeal sui social, rispetto a quello che succedeva ogni volta che Can Yaman compariva sullo schermo ma che conquista il pubblico giusto, quello che piace a Mediaset e che si becca anche 9 minuti di pubblicità durante lo spazio della soap. Vola a quasi 3 milioni di spettatori Terra Amara che ieri non fa più di Uomini e Donne solo perchè è andata in onda una puntata altrettanto vista del programma di Canale 5. Ma la soap potrebbe regalare persino un record clamoroso: battere, almeno per spettatori, il programma di Maria de Filippi. Succederà? Potrebbe accadere. Ma intanto, vediamo i dati di ascolto del 6 febbraio 2023 che mostrano un pomeriggio perfetto di Canale 5 dalle 13,40 alle 16,30 circa. Poi si cede il passo.

Nuovi record di ascolto per il pomeriggio di Canale 5

Su Canale 5 Beautiful sempre ottima con una media di 2.779.000 telespettatori, share 20,09%, Terra Amara da record con 2.931.000 e il 22,04% mentre Uomini e donne vola con 3.012.000 e il 26,22%, e nel Finale 2.476.000, 24,33%. A seguire ottimo come sempre il talent Amici di Maria De Filippi 2.088.000, 20,67%. Si cala con il GF Vip 1.837.000 con il 18,12%. Da segnalare che ieri Terra amara è andata contro la prima puntata di Oggi è un altro giorno dedicata a Sanremo. Nessuna difficoltà per la soap, che ha stracciato il programma di Serena Bortone.

La soap turca si avvicina al finale della prima stagione

Vediamo gli ascolti di Rai 1. Su Rai 1 Oggi è un altro giorno parte da 1.983.000 con il 14,79% e nel programma ottiene un ascolto medio di 1.918.000 con il 16,57%. A seguire invece Il Paradiso delle Signore questa volta sotto i 2 milioni con 1.921.000 e il 18,98% di share.

Considerato il fatto che Terra amara si sta avvicinando al gran finale di stagione, possiamo immaginare che si potrebbero scrivere nuovi record per la soap turca.