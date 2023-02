Sei Sorelle finalmente su Rai 1: quando andrà in onda la soap spagnola

Sei sorelle sta per tornare su Rai 1: quando andrà di nuovo in onda la soap spagnola che prende il posto del Paradiso delle signore?

Siete pronte, siete pronti? Inizia il conto alla rovescia in attesa del grande ritorno di Sei sorelle su Rai 1. Il pubblico non vede l’ora di scoprire come finiscono le storie di tutte le protagoniste della soap spagnola che tanto era piaciuta ( nonostante gli ascolti non troppo esaltanti di questa estate). Come ben sappiamo infatti, la soap spagnola è stata interrotta a settembre per poi dare spazio a Il paradiso delle signore. Media di 1 milione di spettatori per Sei sorelle che poi è stata interrotta e mandata in onda, in replica su Rai Premium. Una situazione che ha creato non poco malumore nel pubblico. Ma per fortuna ci sono buone notizie: Sei sorelle tornerà presto in onda su Rai 1 al pomeriggio! Il pubblico sperava che la Rai mettesse su RaiPlay tutti gli episodi, in modo da poter vedere come e quando si vuole, l’intera soap. Ma la decisione è stata un’altra: da maggio, si riparte.

Sei sorelle quando tornerà in onda su Rai 1?

Secondo il blog Antonio Genna partirà lunedì 8 maggio alle 16:05 e riprenderà dall’episodio 65. Una bellissima notizia per tutto il pubblico che non vede l’ora di rivedere Sei sorelle nel pomeriggio. E visto che andrà in onda sin da maggio, dobbiamo aspettarci un bel po’ di episodi in onda. Ma forse non vedremo il finale di questa prima stagione. Ricordiamo infatti che in totale gli episodi di Sei sorelle sono 489 per cui visto che si riprenderà dall’ultimo episodio trasmesso non dovremmo farcela ad arrivare al finale. La soap, ambientata nella Madrid tra il 1913 e il 1917 racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca ed Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie ad essi correlati. Un ruolo di primo piano è ricoperto dalla famiglia Loygorri, composta dalla matriarca Dolores e dai figli Cristóbal e Rodolfo. Inizialmente, Blanca è la promessa sposa di quest’ultimo e in seguito diventa la moglie del fratello di lui, Cristóbal.

Non vogliamo dirvi altro sugli episodi che arriveranno molto presto su Rai 1, anche se il finale di Sei sorelle potrebbe non piacere a tutti. Vi terremo aggiornati con le ultime news sulla messa in onda e la data precisa. Nel frattempo gli amanti delle soap possono continuare a seguire su Rai 1 Il paradiso delle signore, vista ogni giorno da oltre 2 milioni di spettatori e poi Beautiful, soap da quasi 3 milioni e Terra amara, con numeri da record su Canale 5, anche in questo caso parliamo di una media vicina ai 3 milioni.