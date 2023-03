Beautiful anticipazioni: il ritorno di Taylor cambia tutto, lei e Ridge di nuovo all’altare?

Ci sarà un nuovo matrimonio a Los Angeles? Taylor e Ridge si sposano di nuovo? Ecco le anticipazioni americane delle puntate di Beautiful in onda presto in Italia

Negli ultimi giorni i fan di Beautiful hanno assistito a un grane ritorno nelle puntate italiane della soap. Parliamo chiaramente, come avrete capito, di Taylor. Una nuova Taylor, visto che l’attrice che la interpreta non è più il volto storico della soap americana. Krista Allen è la nuova Taylor che tornata a Los Angeles per essere protagonista, sarà ovviamente immersa nelle story line che riguardano la famiglia Forrester. C’è già stato un primo avvicinamento con Ridge, ma che cosa accadrà nelle prossime puntate della soap americana? Grazie alle anticipazioni di Beautiful che arrivano dalle puntate americane, possiamo raccontarvi tutto quello che presto succederà anche in Italia. Per cui se amate gli spoiler e volete continuare a leggere, fatelo pure, altrimenti fermatevi e aspettate di vedere in onda le puntate di Beautiful su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: Ridge e Taylor si sposeranno, di nuovo?

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia, assisteremo alla fine della storia tra Ridge e Brooke. Il Forrester infatti ha litigato, come avrete visto nelle puntate in onda in queste settimane, con la Logan per via di tutte le vicende che hanno coinvolto Hope e Deacon. A questo punto, Taylor deciderà di approfittare del momento di debolezza di Ridge e appoggiata sia da Thomas che da Steffy, farà in modo che Ridge si renda conto di voler stare con lei. Ridge e Taylor nelle prossime settimane inizieranno una nuova storia d’amore ma il Forrester sarà sempre coinvolto anche con Brooke, visto che non riesce a smettere di pensarla. Vedremo però che ci sarà un diabolico piano messo in atto da Thomas, che porterà Ridge ad allontanarsi quasi in modo definitivo da Brooke. Tutto inizierà con una telefonata ai servizi sociali, che sembrerà esser stata fatta da Brooke. Ma in realtà è stato lo stesso Thomas a decidere di mettere in mezzo Douglas, ancora una volta. E lo farà con il solo scopo di allontanare Brooke dalla vita di suo padre. E infatti Ridge si avvicinerà di più a Taylor, tanto da arrivare anche a pensare di sposarla. Ma questo matrimonio si farà? Le bugie si sa, hanno le gambe corte e anche il piccolo Douglas, che è stato ben educato da mamma Hope, non le ama. E quando capirà di esser stato usato da suo padre contro la sua adorata nonna Brooke, deciderà di raccontare tutto. Arriverà in tempo prima che Ridge possa sposare Taylor? Ve lo racconteremo nelle prossime anticipazioni dedicate a Beautiful. Continuate a leggerci per scoprire tutti i dettagli!