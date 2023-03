Terra amara anticipazioni: Müjgan e Yilmaz divorzieranno? Tutta la verità

Müjgan e Yilmaz divorzieranno? Ecco le anticipazioni di Terra amara per le prossime puntate in onda in Italia

Quasi 3 milioni di persone ogni giorni per seguire le nuove puntate di Terra amara in onda su Canale 5. E la curiosità sui prossimi episodi, è grande. Le spettatrici si chiedono tutte la stessa cosa: come andrà a finire tra Yilmaz e Müjgan? Avrete visto in queste ultime puntate, che i due si sono in qualche modo riappacificati dopo che il giovane è corso dal dottore e ha impedito che la ragazza abortisse, dopo ave scoperto che era incinta. In realtà la giovane moglie di Yilmaz, aveva preso da sola la sua decisione. Aveva capito, come ha poi raccontato a suo marito, che ama il bambino, lo ama moltissimo, anche se non è ancora nato. E forse lo ama più di questo matrimonio. Nonostante abbia capito che Yilmaz sia ancora innamorato di un’altra donna, vuole andare avanti in questa relazione. E anche suo marito sembra essere intenzionato ad andare avanti con Müjgan ma molto presto, succederà molto altro. Ma cosa? Ci avviciniamo al divorzio…Ci sarà, i due si separeranno? A quanto pare, tutto lascia pensare che Müjgan Hekimoğlu e Yilmaz Akkaya presto divorzieranno. Proviamo a raccontarvi cosa accadrà.

Müjgan e Yilmaz divorzieranno? Le anticipazioni di Terra amara

Nelle prossime puntate vedremo Müjgan intenta a pianificare un piano per vendicarsi della donna che ha rubato il cuore a suo marito. Per questo manderà un video a Demir Yaman , un video che sembrerà apparentemente compromettente . Nel video ci sono Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Yilmaz. Dopo aver visto il video, l’imprenditore si convincerà del fatto che la moglie abbia intrecciato una relazione extraconiugale con il suo ex ed andrà su tutte le furie, prima tentando di ucciderla e poi cacciandola di casa. Demir impedirà a sua moglie anche di vedere i suoi figli.

Müjgan rendendosi conto delle conseguenze gravissime che hanno avuto le sue azioni, penserà di fuggire in America con Kerem Alì. Poi però cambierà idea, quando la zia Behice Hekimoğlu le comunicherà che Zuleyha ha tentato di darsi fuoco con una tanica di benzina e ha trovato ospitalità a casa di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). La dottoressa annullerà infatti la partenza, ma la situazione sarà destinata a precipitare ulteriormente…Le anticipazioni di Terra amara ci rivelano che tutto si concluderà in modo scioccante. Yilmaz deciderà di recarsi da Demir e ci sarà uno scontro, Zuleyha sparerà a Demet e sarà arrestata. Yilmaz ripensando a tutto quello che è successo i renderà quindi conto di una cosa: la vera responsabile della scia di distruzione e sangue che si è creata è la moglie Müjgan, motivo per cui prenderà una drastica decisione…Vuole il divorzio.