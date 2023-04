Beautiful anticipazioni americane, Bill missione compiuta: Sheila confessa e Ridge festeggia. Scatta l’arresto?

Le anticipazioni americane di Beautiful sono scoppiettanti: sta succedendo di tutto, finalmente Bill ha fatto confessare Sheila, andrà in carcere?

Arrivano puntualissime le anticipazioni americane di Beautiful e come sempre, anche noi vi raccontiamo tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap in onda alle 13,40 tutti i giorni su Canale 5. Ci vorrà ancora molto tempo per vedere questi episodi di Beautiful in Italia ma intanto, possiamo raccontarvi, quello che è accaduto. Ebbene si, il piano di Bill Spencer ha funzionato: è arrivata la confessione di Sheila, ha ammesso di aver ucciso due persone, pensando di essere da sola con Bill. Quello che la donna non sa è che invece, lontano ma vicini a lei, Ridge e gli agenti dell’FBI, stanno ascoltando tutto. Un episodio che ha incollato davanti alla tv milioni di spettatori in Usa e che incollerà milioni di persone anche in Italia al piccolo schermo.

Vi raccontiamo quindi passo passo, grazie alle anticipazioni che arrivano dagli Stati Uniti, tutto quello che accadrà tra qualche mese anche in Italia.

Bill ce l’ha fatta: la confessione di Sheila ascoltata dall’FBI ( ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE)

Sheila e Bill si confrontano dopo che lei scopre la sua inganno in un epico scontro. A casa di Bill, lui dice a Sheila: “L’hai fatto. Hai finalmente aperto il tuo cuore“. Sheila è perplessa che ciò lo ecciti, ciò che gli ha detto era terribile. Bill ripercorre tutto quello che è successo, con la speranza che la donna racconti tutto. Nell’unità dell’FBI, Ridge chiede a Chen dove sia la sua unità, perché non sono lì.

Da Bill, Sheila gli dice che non vuole rovinare il momento, sono fidanzati e lei è così felice. Bill sorride e dice: “Anch’io”. Sheila chiede: “Non ti spaventa ciò che ho fatto”. Bill le dice: “No, Sheila. Ho aspettato questo momento per molto tempo”. Nell’unità dell’FBI, Ridge urla: “Ecco fatto! L’abbiamo! Ha confessato!” Chen sorride: “Spencer l’ha fatto!”. Ridge sospira rendendosi conto di quello che sta succedendo, finalmente, stanno mandando quella assassina in prigione e sa che non infastidirà più le loro famiglie. Da Bill, Sheila chiede di nuovo se ciò che ha fatto lo spaventa. Bill è solo contento che l’abbia detto. Il piano ha funzionato.

In questo stesso episodio, vedremo Katie chiedersi che cosa stia accadendo a Bill. La donna non sa che c’è un piano diabolico per far confessare Sheila. Dai Forrester, Katie si lamenta con Brooke di non sapere cosa dire per far ragionare Bill. “Non so cosa sia successo all’uomo che pensavo di conoscere”. Brooke può solo immaginare quanto sia stato difficile per lei riguardo a Will. Katie pensava che non ci fosse niente di più importante per Bill dei suoi figli e dei suoi nipoti. “Non lo capisco. Perché Sheila Carter è improvvisamente così importante per lui?”. Katie non sa che è tutta una finzione, finto l’anello, finta la proposta di matrimonio…C’è solo un grande inganno.

A casa di Bill, Sheila ribadisce che gli ha appena detto la cosa peggiore che abbia mai fatto. Bill insiste sul fatto che raccontandogli i suoi segreti più profondi e oscuri cambierà tutto. “Nel modo migliore. Ho sempre saputo esattamente chi sei e manterrò la mia promessa. Ti darò il futuro che meriti così tanto”. Sheila sorride. Nell’unità dell’FBI, Chen assicura a Ridge che la confessione è stata registrata, ma non è finita: non hanno ancora Sheila in custodia. Da Bill, lui versa un drink e fa un’occhiata a Ridge nella telecamera. Sheila si chiede perché sia improvvisamente così silenzioso. Bill sta pensando al futuro. È più contento e sollevato di quanto lei possa mai immaginare. Lei crede che sia sollevato perchè ha accettato la sua proposta di matrimonio. Lei esclama che nessuno l’ha mai trattata come lui. “So che mi ami”. Sheila chiede se è preoccupato per come la sua famiglia reagirà. Bill dice che non hanno mai capito veramente cosa sta succedendo qui, ma spera che lo faranno ora. Sheila si chiede se c’è la possibilità che accettino questo e se ci sarà una celebrazione. Bill promette che ci sarà una celebrazione, questo matrimonio merita una grande festa. Ha qualcosa da sistemare e tornerà subito. Nell’ufficio di Forrester, Brooke e Katie stanno discutendo di Bill e Sheila quando entra Carter…

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che in questo episodio scoppiettante, dai Forrester, Carter concorda sul fatto che Bill non è se stesso; sta lasciando che Sheila detti la sua vita. I tre quindi, discutono del fatto che Sheila non è una persona di cui ci si può fidare. Carter si chiede se a Bill piaccia giocare con il fuoco. Katie si preoccupa che più questa situazione dura, più sono tutti in pericolo. “Soprattutto Bill”.

A casa di Bill, Sheila chiede: “Con chi stavi parlando al telefono?” Quando Bill non risponde, urla: “Dimmelo, Bill!” Vuole sapere se parlava del loro fidanzamento, del loro matrimonio, del loro futuro… Bill sorride sornione: “Il nostro matrimonio? Il nostro futuro? Questa grande storia d’amore. Tu e io. La donna che ha sparato a Steffy e Finn? La criminale viziosa che ha cercato di uccidere la madre della mia nipotina?!“. Sheila sconvolta, gli ricorda che l’ha chiesta in sposa e gli ha professato il suo amore più volte. “Abbiamo fatto l’amore nel tuo letto! Mi hai raccontato i tuoi segreti più oscuri!” Bill scuote la testa: “No, no, no. Tu mi hai confessato i tuoi crimini più oscuri.” Sheila non riesce a capire. Bill riflette: “Tutto ciò che ho detto, tutto ciò che ho fatto… sacrificato, alla fine ha senso”. Si compiace della sfida di recitazione più importante della sua vita, ha finto di amare Sheila di volerla sposare. Tutto questo è servito.. Sheila si gira per scappare e Bill la segue. Ridge è preoccupato e pensa che possa scappare, succederà o l’FBI la catturerà prima? Appuntamento alle prossime anticipazioni per scoprire tutti i dettagli.