Terra amara non va in onda a Pasquetta: cosa vedremo dall’11 aprile su Canale 5

Ecco tutto quello che succederà nelle prossime puntate di Terra amara: la trama dall'11 aprile 2023

Salta l’appuntamento con Terra amara nel giorno di Pasquetta. La soap turca è andata in onda durante il week end di Pasqua ma si prende un giorno di riposo e non va in onda il 10 aprile 2023. Cosa succederà quindi dopo questa giornata di pausa? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap turca.

La notizia dell’amore tra Hunkar e Fekeli si diffonde rapidamente in tutta Cukurova, ma Fekeli cerca di capire chi sia il responsabile. Solo grazie all’intervento di Mujgan e Yilmaz, si riesce ad evitare una tragedia. Successivamente, Fekeli spiega la loro storia d’amore a Yilmaz e Mujgan. Nel frattempo, Azize viene ricoverata d’urgenza in ospedale, ma dopo una rivelazione sulle sue condizioni, Hunkar viene avvisata da Saniye che decide di recarsi immediatamente lì. Tuttavia, quando arriva, trova Demir che non le rivolge la parola. Vediamo dunque le anticipazioni per le prossime puntate di Terra amara, eccole per voi.

Terra amara anticipazioni: ecco cosa vedremo dall’11 aprile 2023 su Canale 5

Fekeli fa la proposta di matrimonio a Hunkar ,una proposta che viene fatta pubblicamente, davanti a tutti. La reazione di Demir è di rabbia e minaccia Fekeli e Yilmaz, ma l’intervento di Sabahattin evita il peggio. Nel frattempo, Mujgan scopre che il suo ex-marito Sabahattin ha intenzione di partire e tenta di convincerlo a restare. Demir, deciso a eliminare Hunkar dalla sua vita, brucia tutti i suoi oggetti personali, ma il suo piano non finisce qui.

Alla notizia del matrimonio di Hunkar e Fekeli, la maggior parte degli abitanti di Cukurova esultano, ma le rispettive famiglie non sono d’accordo. Inoltre, Hunkar è sconvolta quando scopre che Demir ha fatto trasferire Azize in un altro ospedale senza il suo consenso. Yilmaz, infuriato, restituisce a Fekeli le chiavi di casa e dell’azienda per l’offesa del padre. Nel frattempo, Zuleyha cerca di trovare una soluzione tra la nonna Azize e Demir, ma l’uomo è irremovibile nella sua decisione di tenerla lontana.

Mentre la situazione diventa sempre più complicata, Saniye e Gaffur si trovano costretti a giurare fedeltà a Demir per mantenere il loro lavoro. Adnan pronuncia la parola “papà” per la prima volta ma sembra che non abbia chiamato Demir così… Nonostante sia stata allontanata da Demir, Hunkar cerca di preparare i documenti per il matrimonio con l’aiuto di Fekeli. Demir, tuttavia, la bandisce dall’azienda. Nel frattempo, Sermin alimenta lo scandalo raccontando delle confidenze fattele da Behice.

Cetin rapisce Gulten, che confessa il suo amore per lui, ma non rivela il nome di colui che l’ha violentata e ucciso da Yilmaz. Zuleyha nega di aver sentito Adnan chiamare Yilmaz papà, come riferito da Gaffur a Demir. Nezihe porta la proposta di matrimonio di Rustem per Gulten a Saniye, che non accoglie la proposta. Infine, Gaffur cerca di saldare il suo debito con Hatip, ma senza successo. Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Terra amara che ci aspettano come sempre alle 14,10 su Canale 5.