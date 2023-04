La promesa arriva su Canale 5: in Italia sarà La promessa, trama e anticipazioni

Mediaset ha acquistato La promessa una nuova soap spagnola nell'estate di Canale 5. Anticipazioni e trama su La promesa la nuova soap da non perdere

Mediaset pensa in grande e punta ancora sulle soap per rafforzare la fascia pomeridiana già imbattibile di Canale 5. Non si molla neppure in estate e dopo aver trovato in Terra amara la nuova gallina dalle uova d’oro, degna erede de Il segreto, Mediaset punta tutto su La promesa ( The Promise) una serie spagnola che il pubblico sta molto apprezzando. Si torna a puntate tutto su una serie in costume, ambientata nel primo decennio del 1900, nello stesso periodo della guerra mondiale. Mentre il mondo viene sconvolto dal conflitto, in Spagna, c’è una tenuta nella quale il tempo sembra essersi fermato. E’ il posto in cui tutti i protagonisti de La promessa ( in Italia infatti la soap dovrebbe avere questo titolo) vivono tra bugie, intrighi e grandi passioni, i classici elementi di una soap coinvolgente capace di conquistare il pubblico. Tutto ruota intorno a Jana, la vera protagonista de La promessa. La ragazza, un po’ come era successo a uno dei protagonisti di Grand Hotel, si va assumere come cameriera nella tenuta. Il suo scopo è semplice: vuole scoprire chi ha ucciso sua madre.

Partita un po’ in sordina su La1, la soap La promessa ha poi conquistati il pubblico che in questo momento sta seguendo in Spagna anche la nostra Il paradiso delle signore. I dati auditel sono in continua crescita. La prima stagione de La Promessa è composta da 122 episodi, la seconda è stata già confermata ed acquistata da Mediaset. Ogni puntata, secondo quanto riportato dai media spagnoli, costa 69.952 euro. Al momento sono andati in onda su La1 i primi 75 episodi della prima stagione de La promessa, per cui quando arriverà su Canale 5, la messa in onda in Spagna, dovrebbe essere teoricamente terminata. Ogni episodio, proprio come quelli di Una vita, dura circa 56 minuti. Bisognerà capire se andrà in onda in modo integrale, uno al giorno o se invece sarà tagliato per i classici 24 minuti totali. Se La promessa andrà in onda dopo Terra amara, potrebbe anche avere una durata di 55 minuti, nello slot che è stato di Uomini e Donne.

La promesa arriva su Canale 5: tutto quello che dobbiamo sapere

Come viene presentata la soap spagnola La promesa ( in Italiano dovrebbe essere La promessa)

E’ il 1913. Il mondo intero è sull’orlo dell’abisso, ma ci sono paradisi di pace isolati dai conflitti. Come il Palazzo La Promesa, nella valle di Los Pedroches, di proprietà dei Marchesi di Luján, uno dei più grandi proprietari terrieri del paese. Quel giorno il Palazzo si veste a festa per celebrare le nozze dell’erede, Tomás. Appena terminato l’invito, il volo di un aeroplano attira l’attenzione di tutti. È pilotato da Manuel, figlio dei Marchesi. Improvvisamente, il dispositivo perde quota fino a schiantarsi. Manuel sta per essere consumato dalle fiamme; ma qualcuno riesce a salvarlo: Jana. Può l’amore placare la sete di vendetta? Potresti dimenticare coloro che hanno affondato la tua vita? Puoi dimenticare gli assassini di tua madre? Puoi perdonare tutti quelli che hanno fatto sparire tuo fratello? Una donna, una vendetta e una grande storia d’amore sono gli ingredienti di ‘The Promise’.

La promessa arriva su Canale 5: chi è Jana Exposito (Ana Garces)

Come vi abbiamo già detto in precedenza, la protagonista de La promessa è una giovane donna. Determinata, coraggiosa e orgogliosa, è tornata al palazzo della Promessa per ritrovare il fratello scomparso e rendere giustizia a sua madre, assassinata lì quindici anni fa. Il suo piano di infiltrarsi nel palazzo come cameriera sembrerebbe funzionare in un primo momento… Il piano della giovane Jana si complica quando si innamora di Manuel, il figlio dei Marchesi di Luján . E’ lei a salvarlo nel giorno del tragico incidente aereo che lo vede protagonista…

La promessa arriva su Cananel 5: chi è Manuel Luján (Arturo Sancho)

Terzo dei quattro figli dei marchesi , non si è mai interessato agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal suo cognome, poiché Tomás, suo fratellastro maggiore, ne è l’erede. Manuel è un sognatore, sensibile e giusto, e ha una sola grande passione, quella di volare sul suo aeroplano. Tuttavia, la morte di Tomás lo colloca improvvisamente come erede del titolo di marchese , qualcosa di inaspettato che cambia le sue sorti. E non contento di ciò, si innamora perdutamente della misteriosa ragazza che lo salva da un incidente con il suo aereo. Non sa che Jana, la giovane cameriera della tenuta sta agendo in incognito per cercare la verità sulla morte di sua madre ma soprattutto anche suo fratello, scomparso nel nulla.

La promessa nuova soap di Canale 5: la trama del primo episodio

Jana arriva al maestoso palazzo La Promesa il giorno del matrimonio dell’erede della Casa di Luján, Don Tomás, che sposerà Jimena de los Infantes in un matrimonio di convenienza. Jana viene assunta come cameriera di riserva per il matrimonio. Il suo primo incontro è con il fratello minore dello sposo, Don Manuel, un giovane bello e idealista appassionato dell’incipiente aviazione. Tra i due scocca ben presto una scintilla che promette di riaccendersi. Il matrimonio però non finisce come la famiglia si augurava, infatti Manuel, che ha deciso di fare un piccolo spettacolo con il suo aeroplano, cade nel vuoto. Fortunatamente Jana riesce a salvargli la vita. Il marchese le offre una grossa ricompensa, ma lei ha un’altra richiesta: il lavoro. Jana infatti non è lì per caso e si augurava di poter trovare lavoro nella tenuta, la ragazza infatti sta cercando l’assassino di sua madre e il rapitore di suo fratello. Una situazione compromettente costringe Jana a rivelare a Tomás le sue intenzioni. Ha dei sospetti su chi potrebbe esserci dietro il crimine…

La promessa arriva in Italia, quando andrà in onda?

Per il momento non c’è ancora una data. Non sappiamo quando la soap spagnola La promesa andrà in onda su Canale 5 ma quasi certamente con i saluti di Un altro domani o comunque al posto di Uomini e Donne, probabilmente tra giugno e aprile 2023.