Beautiful anticipazioni: Sheila di nuovo in ospedale ma stavolta è grave. Sarà curata?

Sheila sta per avere un infarto, Li la salverà? Ecco le anticipazioni dalle puntate americane di Beautiful

Beautiful, la celebre soap opera americana, sta tenendo i fan italiani con il fiato sospeso grazie alle anticipazioni sulle puntate americane che preannunciano avvenimenti mozzafiato. In particolare, gli appassionati si stanno chiedendo quali saranno le sorti di Sheila, il personaggio interpretato dall’attrice Kimberlin Brown. Come avrete visto in queste ultime puntate in onda in Italia, Sheila continua a tramare contro tutti e nelle prossime puntate, vedremo come le sue alleanze saranno diverse. Con Deacon, poi con Bill. Ma la donna, che arriverà davvero a fare di tutto, persino del male a suo figlio Finn, pagherà forse per tutto il dolore che ha causato? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful ma intanto, possiamo raccontarvi quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Per l’ennesima volta infatti la Carter si ritroverà in ospedale ma questa volta, sta male davvero…

Beautiful anticipazioni puntate americane: Sheila ha un infarto, come finirà?

Nelle puntate americane di Beautiful, Sheila era pronta a fuggire da Los Angeles con Deacon per iniziare una nuova vita altrove. Tuttavia, Bill, Ridge e le autorità sono riusciti a bloccare la sua fuga. Nonostante abbia cercato di scappare, Sheila è stata catturata e portata in ospedale.

Ma le sorprese non sono finite qui: Sheila si è ritrovata a cadere dalla padella alla brace quando il medico a cui è stata affidata non era altri che Li Finnegan, la madre adottiva di suo figlio di Finn, l’amore della sua vita. Nonostante l’ostilità tra i due, Li ha deciso di salvare Sheila dalla morte, eseguendo la procedura di rianimazione e stabilizzando la sua condizione. In un primo momento la dottoressa, aveva pensato di non farlo ma Finn l’ha convinta a non diventare una assassina proprio come lo era stato Sheila.

Ma ora Sheila Carter è ammanettata e piantonata su un letto d’ospedale, in attesa di affrontare un processo per l’omicidio di Lance nel 2002. La domanda che tutti si pongono è: riuscirà Sheila a scappare o addirittura a tornare in libertà? La donna ci ha abituato a qualsiasi cosa, per cui possiamo aspettarci come sempre di tutto dalle trame di Beautiful.

Le anticipazioni non danno certezze, ma suggeriscono che Sheila dovrà affrontare un duro processo legale e che la sua fuga sembra al momento improbabile. Tuttavia, conoscendo la natura astuta e imprevedibile del personaggio, non si può escludere che Sheila riesca a trovare un modo per sfuggire alle conseguenze dei suoi crimini.

In ogni caso, l’evoluzione della trama di Beautiful è sempre piena di colpi di scena e i fan italiani dovranno aspettare qualche mese per vedere le puntate che raccontano gli avvenimenti americani. Nel frattempo, l’attesa sarà resa ancora più intensa dall’incertezza sulle sorti di Sheila, uno dei personaggi più amati e odiati della soap opera. Continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni, per scoprire tutto quello che succederà nelle prossime puntate della soap americana in onda tutti i giorni alle 13,40 su Canale 5.