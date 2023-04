Colpo di scena a Terra amara. Zuleyha spara a Demir, che succederà? Le anticipazioni

Sono clamorose le anticipazioni di Terra amara per le prossime puntate: Zuleyha spara a Demir, che ne sarà di lei? E lui, morirà?

La soap turca Terra Amara continua a tenere incollati i telespettatori italiani alle loro poltrone, con le vicende sempre più drammatiche che coinvolgono i protagonisti della storia. E nelle prossime puntate, una nuova svolta agghiacciante cambierà la vita dei personaggi, in particolare quella di Züleyha Altun, interpretata dalla talentuosa Hilal Altınbilek. E ovviamente non potevano mancare proprio le nostre anticipazioni che raccontano tutto quello che vedremo nelle prossime puntate di Terra amara in onda a maggio 2023 su Canale 5. Torniamo quindi alla trama di Terra amara…Dopo aver subito umiliazioni e vessazioni per tanto tempo, Züleyha raggiungerà il punto di rottura. Il suo matrimonio con Demir Yaman, interpretato da Murat Ünalmış, sembrerà essere ormai giunto al termine. Nel corso delle puntate precedenti, la Altun sarà sempre più vicina al suo ex, Yılmaz Akkaya, interpretato da Uğur Güneş. Questo fatto non passerà inosservato al marito Demir, che, grazie a un video mandatogli da Müjgan Hekimoğlu ( la moglie di Yilmaz), diventerà sempre più sospettoso nei confronti della moglie.

Le cose si complicano ulteriormente quando Demir deciderà di cacciare di casa Züleyha, proibendole di vedere sia il figlio Adnan che Leyla. Nonostante i tentativi della madre Hünkar, interpretata da Vahide Perçin, di convincerlo a perdonare la moglie, Demir sembrerà irremovibile nella sua decisione.

E sarà proprio in questo momento che la situazione degenererà…

Terra amara anticipazioni: Zuleyha spara a Demir, cosa succederà?

Züleyha, ormai al limite della sopportazione, non riuscirà a controllare la propria rabbia e finirà per sparare al marito. La scena sarà davvero agghiacciante, e segnerà una svolta nella trama della soap turca.

La narrazione si concentrerà poi sulla difficile situazione in cui si troverà Züleyha, alle prese con le conseguenze del suo gesto. Il suo destino sembrerà segnato, ma con l’aiuto di alcuni amici riuscirà a trovare la forza di andare avanti e di ricostruire la propria vita. Prima però per Zuleyha, come vedremo nelle prossime puntate di Terra amara, si apriranno le porte del carcere, perchè dovrà pagare per quello che ha fatto.

Terra amara: quando Zuleyha sparerà a suo marito

Bisogna dire che prima di arrivare a questo, la donna cercherà di fare del male a se stessa, cercando di darsi fuoco ma non compirà questa impresa. Poi allora, scatenerà tutta la sua rabbia contro suo marito, dopo aver sentito pronunciare a Demir delle parole davvero molto brutte sul suo essere madre. Zuleyha farà partire dei colpi dalla pistola che feriranno Demir al torace, motivo per cui quest’ultimo verrà trasportato d’urgenza in ospedale per essere sottoposto ad un’operazione salvavita. Per la donna, invece, si apriranno le porte del carcere per tentato omicidio, ma qualcuno di inaspettato si schiererà dalla sua parte e cercherà di alleggerire la sua delicata posizione legale.

Terra amara anticipazioni: Demir morirà?

Come potrete immaginare, per Demir non è ancora arrivato il momento di lasciare la soap. Il protagonista di Terra amara se la caverà anche questa volta, ha la pellaccia dura.

Continuate a leggere le nostre anticipazioni di Terra amara per scoprire tutto quello che succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5.