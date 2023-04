Terra amara anticipazioni: Müjgan vuole eliminare Zuleyha e studia il piano per ucciderla

Müjgan è disposta a tutto pur di eliminare Zuleyha, che cosa farà come la ucciderà? Ecco tutte le anticipazioni di Terra amara

La soap turca Terra Amara, in onda su Canale 5 in Italia, presenta delle interessanti anticipazioni per le prossime puntate. La trama prevede un clamoroso colpo di scena, nel quale una delle protagoniste deciderà di uccidere la sua acerrima nemica fingendo che si sia suicidata. Siete pronti e pronte per le clamorose anticipazioni di Terra amara che ci raccontano tutto quello che vedremo a maggio su Canale 5? Se è vero che in questi giorni tutta l’attenzione del pubblico è all’ospedale, dove il figlio di Yilmaz e Müjgan è ricoverato, nella stessa incubatrice che Zuleyha ha donato alla struttura, nelle prossime puntate scopriremo che il piccolo ce la farà. Pur essendo nato prematuro, riuscirà a salvarsi ma questo non cambierà le cose. Nelle prossime puntate di Terra amara infatti vedremo che la bella dottoressa, moglie di Yilmaz, non ha nessuna intenzione di deporre l’ascia di guerra anzi. E’ pronta a tutto pur di eliminare dalla sua vita e da quella di Yilmaz la donna che lui ama. Cosa farà quindi? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Terra amara anticipazioni: Müjgan vuole uccidere Zuleyha

La dark lady Behice (interpretata da Esra Dermancıoğlu) riuscirà a soggiogare la nipote Müjgan fino al punto di convincerla ad uccidere Zuleyha. Completamente plagiata, la dottoressa si farà passare per Yilmaz e darà appuntamento alla Altun nelle boscaglie deserte di Cukurova per costringerla ad impiccarsi, minacciandola con una pistola. Quello che la donna vuole fare è chiaro: uccidere Zuleyha ma lasciare che tutti pensino che si sia tolta la vita…

Tuttavia, il piano non andrà come previsto: durante una colluttazione, Zuleyha verrà ferita dal colpo partito per errore dall’arma di Müjgan. Dopo una difficile operazione, Zuleyha si riprenderà, ma deciderà di vendicarsi in maniera astuta, confessando a Yilmaz che è lui il vero padre del piccolo Adnan, non il marito Demir Yaman.

Dopo lo shock iniziale, Yilmaz seguirà i consigli di Zuleyha, cercando di proteggere la vita di Adnan e costringendo Müjgan a confessare come abbia scoperto prima di lui che il piccolo è suo figlio. Tutto ciò porterà Yilmaz a pensare anche di uccidere Hunkar, ma la situazione si risolverà in modo inaspettato.

La trama della soap turca Terra Amara, in onda su Canale 5 in Italia, prevede che Mujgan continui a seguire le direttive di Behice, negando il suo coinvolgimento nell’incidente che ha ferito Zuleyha. Mujgan affermerà che la protagonista della serie è completamente pazza e che in passato ha addirittura tentato di darsi fuoco, cospargendosi di benzina.

Le parole di Mujgan risuoneranno nella mente di Yilmaz, che aveva già discusso del comportamento della dottoressa con Zuleyha. Nonostante ciò, l’accusa di Zuleyha contro Mujgan non avrà conseguenze, almeno per ora. Akkaya, a causa dell’ira del padrino Fekeli, sarà costretto a chiedere scusa a Mujgan per averla accusata di un fatto così grave.

Tuttavia, la storia non finirà così facilmente e le vicende delle prossime puntate saranno caratterizzate da ulteriori colpi di scena e inaspettati sviluppi della trama. Continuate quindi a seguire le nostre anticipazioni per altri clamorosi colpi di scena con le ultime news e le anticipazioni di Terra amara.