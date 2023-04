Terra amara stop il 1°maggio: il destino del figlio di Yilmaz e un incendio dopo la pausa

Ecco le anticipazioni di Terra amara per le prossime puntate: Adnan sarà salvato dall'incendio? E il figlio di Yilmaz, che ne sarà di lui? Ecco tutte le ultime news

Le anticipazioni di Terra Amara, la soap opera di Canale5 che ogni giorno fa ascolti pazzeschi, ci svelano cosa succederà nelle prossime puntate, che vanno dal 30 aprile al 6 maggio 2023. Uno dei principali temi delle puntate sarà la salute del figlio prematuro di Yilmaz e Mujgan, che presenta alcuni problemi di salute. Yilmaz è molto preoccupato per il bambino, ma Mujgan non vuole farglielo vedere né tanto meno tenerlo in braccio. Nel frattempo, durante i festeggiamenti del Mawlid a casa della famiglia Yaman, Sermin si presenta seppur non invitata. Durante la festa, scoppia un incendio nel fienile e Sermin, che poco prima aveva visto il piccolo Adnan entrare lì dentro da sola, decidendo di tentare di salvarlo. Ma chi lo ha appiccato questo incendio? Lo scopriamo con le anticipazioni di Terra amara ricordandovi tra le altre cose, che la soap turca si ferma il primo maggio e non va in onda. Al posto di Terra amara un film del ciclo Rosamunde Pilcher. Ma torniamo adesso alle anticipazioni, eccole per voi.

Terra amara anticipazioni: nell’incendio il piccolo Adnan rischia grosso

Zuleyha, che sta cercando suo figlio, scopre che è in pericolo tra le fiamme e fa di tutto per andare a salvarlo, ma Demir e gli altri non glielo consentono perché troppo pericoloso. Quando Sermin esce con il bambino in braccio, diventa un’eroina per tutti, ma i dubbi sul suo operato sono tanti: è davvero un’eroina oppure ha appiccato lei l’incendio?

Crisi nera per Mujgan e Yilmaz

Nel frattempo, Mujgan e Yilmaz hanno dei problemi nella loro relazione. Mujgan cerca qualunque pretesto per discutere e non permette a Yilmaz di avvicinarsi al figlio. Lo scontro tra i due arriva, ma Mujgan riesce a sfogarsi solo con la zia Behice. Hunkar cerca di risolvere alcuni problemi finanziari dell’azienda di famiglia e si trova a dover pagare il debito di gioco di Gaffur.

Zuleyha dirà al suo ex che il figlio non è di Demir?

Ma la tensione principale delle prossime puntate riguarda la relazione tra Yilmaz e Zuleyha. Hunkar è preoccupata che Zuleyha possa svelare a Yilmaz che Adnan è suo figlio biologico e cerca di convincere Demir a intestare tutti i suoi beni alla figlia Leyla per evitare problemi. Demir sembra irremovibile, ma le sue sicurezze vacillano quando apprende che Yilmaz ha acquistato tutte le proprietà di Istanbul che lui aveva messo in vendita. Mujgan, inoltre, si presenta nel suo ufficio per manifestargli le sue preoccupazioni riguardo al rapporto tra Yilmaz e Zuleyha.

La trama di Terra Amara si fa sempre più avvincente, con tanti colpi di scena e situazioni al limite. Il pubblico non vede l’ora di scoprire come andrà a finire la storia del figlio di Yilmaz e quale sarà il destino di Zuleyha e della sua relazione con Demir. La soap opera di Canale5 continua a tenere incollati milioni di telespettatori ogni giorno e noi continuiamo come sempre con le nostre anticipazioni da non perdere, continuate a leggerci.