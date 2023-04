Terra Amata stop l’1 maggio si torna il 2: l’affronto di Zuleyha a Mujgan, è guerra

Quel gesto di Zuleyha sconvolge Mujgan che le giura guerra: ecco le anticipazioni di Terra amara, stop il primo maggio si torna il 2

Terra amara, la soap turca che ha conquistato il pubblico italiano su Canale 5, si fermerà per la giornata del 1° maggio, in occasione della festa del lavoro in Italia. Ma già dal 2 maggio torneranno le nuove puntate, ricche di colpi di scena e di intrecci sempre più avvincenti. Tutto è bene quel che finisce bene, come avrete visto, infatti, il piccolo Adnan è stato salvato dall’incendio ma questo ha fatto capire a Zuleyha che forse suo marito, inizia a fare delle preferenze tra i due figli…Le anticipazioni ci dicono che Berika annuncerà di voler lasciare la guida dell’associazione, e di conseguenza Fusun orienterà l’attenzione delle altre donne verso Behice. Nel frattempo, Demir spiegherà alla madre come ha risolto i problemi di liquidità dell’azienda, mentre Cetin verrà assolto e liberato, godendosi un po’ di tempo con la sua amata Gulten. E poi che cosa succederà? Vediamo che osa accadrà nelle puntate di Terra amara che andranno in onda dal 2 al 6 maggio. Tra l’altro vi ricordiamo che il 6 maggio, la soap andrà in onda in formato ridotto perchè anche canale 5 seguirà l’incoronazione di Re Carlo III in diretta da Londra.

Terra amara anticipazioni: cosa vedremo dopo il 2 maggio su Canale 5

Ma le novità non finiscono qui: in un momento di confusione, Azize scambia Apti per il fidanzato di Fadik, creando non pochi problemi. Nel frattempo, Gaffur confesserà a Saniye di avere un debito con Hatip e rivelerà a Hunkar che quest’ultimo gli ha prestato i soldi per pagare un debito di gioco. Hunkar deciderà di pagare il debito di Gaffur, versando 10.000 lire a Hatip, ignara che il debito era di 100.000.

Ma le questioni di cuore saranno al centro delle prossime puntate di Terra amara. Zuleyha accuserà Demir di avere una preferenza per Leyla, ma lui negherà la cosa, convinto che sia Zuleyha a fare una distinzione tra i loro figli. Nel frattempo, Berika dirà a Hunkar che Behice vuole candidarsi come presidente dell’associazione.

Ma la situazione si farà ancora più complicata quando Mujgan dovrà andare a firmare dei documenti e non vorrà lasciare Kerem Ali a casa da solo con Yilmaz. Quest’ultimo, ritenendo esagerato il comportamento della moglie, la convincerà ad uscire di casa. Sulla strada del ritorno, però, Mujgan bucherà una gomma tardando il suo rientro e, quando entrerà a casa, troverà Yilmaz che si sta occupando del bambino in compagnia di Zuleyha.

Yilmaz sarà solo a casa con Kerem Ali che piange disperatamente per la fame, mentre Mujgan sarà irrintracciabile e il bambino rifiuterà il biberon. Non sapendo cosa fare, Yilmaz chiederà aiuto a Zuleyha, la quale deciderà di allattare lei stessa il neonato. Ma proprio in quel momento rincaserà Mujgan, che andrà su tutte le furie.

Nel frattempo, Hunkar sarà preoccupata che Zuleyha possa svelare a Yilmaz che è il padre biologico di Adnan, e cercherà di convincere Demir a intestare tutti i suoi beni alla figlia Leyla. Ma Demir sembrerà irremovibile, finché le sue sicurezze non vacilleranno alla notizia che è stato proprio Yilmaz ad acquistare tutte le proprietà di Istanbul che lui aveva messo.