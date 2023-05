Sei sorelle torna su Rai 1: il vaiolo fa ancora paura e Francisca potrebbe morire

Sei sorelle torna su Rai 1: ecco le anticipazioni che ci rivelano tutto quello che accadrà nella prima settimana

Da lunedì 8 maggio alle 16 circa su Rai 1, torna in onda la soap spagnola Sei Sorelle, che prende il posto del Paradiso delle Signore, soap italiana che ha salutato il pubblico venerdì pomeriggio congedandosi e dando l’appuntamento a settembre. La soap Sei sorelle, già trasmessa la scorsa estate, ritorna nel pomeriggio di Rai 1 subito dopo Oggi è un altro giorno. Ma che cosa succederà nelle nuove puntate della soap spagnola? Su Rai 1 sono andati in onda i primi 64 episodi della soap Sei sorelle quindi da domani, riprenderemo dall’episodio 65. Chi ha seguito Sei sorelle, ricorderà probabilmente che abbiamo lasciato la fabbrica che è ancora in quarantena e i malati di vaiolo aumentano. La trama riprende con Francisca, ancora convalescente, che riceve la visita di Gabriel…Pronti per scoprire tutto quello che succederà nella prima settimana che va dal 6 al 12 maggio 2023? Ecco le anticipazioni.

Sei sorelle torna su Rai 1: la trama delle prime “nuove” puntate

La storia ruota attorno alle sei sorelle Silva, impegnate a gestire la loro fabbrica tessile durante l’epidemia di vaiolo che ha colpito la città. Diana, Salvador, Cristobal e Blanca si impegnano incessantemente ad aiutare i malati, ma ci sono anche tensioni e intrighi tra i personaggi. Blanca, assistente di Cristobal, dedica tutto il suo tempo al lavoro durante l’epidemia, il che non piace a Doña Dolores. Nel frattempo, Salvador ottiene una proroga per la consegna dell’ordine alle terme senza consultare Diana, scatenando una forte discussione tra i due. Don Luis chiede di poter vedere Francisca, che però non sembra migliorare nonostante la fine della quarantena della fabbrica e della casa delle sorelle Silva.

La trama si fa sempre più intensa con le sorelle Silva che devono prepararsi all’idea della possibilità della morte di Francisca e tutti i suoi cari che si preparano a salutarla. Fortunatamente, l’epidemia finisce e l’attività in fabbrica riprende.

Ma le sorprese non finiscono qui: Benjamin, nonostante la sua cecità, torna a lavorare in fabbrica, mentre Diana scopre che mancano soldi dalla cassaforte e crede che sia stato qualche operaio. Salvador, il vero colpevole, non osa confessare la verità a Diana.

Sei Sorelle promette ancora una volta di appassionare il pubblico con una trama ricca di colpi di scena e un cast di personaggi ben caratterizzati. Non perdete la prima puntata, domani 8 maggio alle 16 circa su Rai 1, subito dopo Oggi è un altro giorno . Continuate a stare connessi sul nostro UNF per ricevere altre news e anticipazioni relative a quello che accadrà nelle nuove puntate di Sei sorelle in onda su Rai 1 da domani!