Zuleyha e Yilmaz fuggiranno davvero insieme? Le anticipazioni di Terra amara

Yilmaz e Zuleyha vogliono fuggire insieme e si preparano per scappare, ma lo faranno? Ecco le anticipazioni di Terra amara

Terra Amara è la soap turca in onda su Canale 5 tutti i giorni che incolla quotidianamente allo schermo quasi 3 milioni di spettatori. Da settimane, le appassionate di Terra Amara si chiedono una sola cosa: Zuleyha e Yilmaz alla fine scapperanno insieme oppure no? Oggi nelle nostre anticipazioni che ci raccontano proprio quello che succederà nelle nuove puntate di Terra amara in onda tra maggio e giugno su Canale 5, ci concentriamo proprio su quanto succederà tra i due ex. Un piano di fuga: alla fine lasceranno davvero tutto per cercare di vivere altrove la loro grande storia d’amore?

Nelle future puntate italiane di Terra Amara, vedremo Zuleyha Altun (interpretata da Hilal Altibulek) fare al suo amato Yilmaz Akkaya (interpretato da Ugur Gunes) una controproposta che non mancherà di generare diverse reazioni. Zuleyha sembra aver cambiato idea riguardo al suo proposito di fuga con Yilmaz, ma questo non fermerà Yilmaz nei suoi piani di scappare insieme a lei. Yilmaz progetterà di scappare con Zuleyha appena quest’ultima gli confesserà che è lui e non Demir Yaman (interpretato da Murat Unalmis) il padre del piccolo Adnan.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz scapperanno davvero insieme?

Mentre Yilmaz non troverà più nessuna ragione per salvare il suo matrimonio con la moglie Mujgan Hekimoglu (interpretata da Melike Ipek Yalova), Zuleyha farà una profonda riflessione sulla sua vita e sulle sue scelte. Nonostante tutto, la fuga includerà anche la figlia di Zuleyha avuta da Demir, Leyla, e l’erede di Akkaya dalla dottoressa, Kerem Alì. E mettere in mezzo i bambini, significa anche decidere per loro e per il loro futuro.

Ma nel giorno prescelto per l’inizio della loro nuova vita insieme, i due innamorati verranno bloccati da Demir, messo al corrente dalla cugina Sermin (interpretata da Sibel Tascioglu) di quanto stava per succedere. Da lì si andrà a generare un vero e proprio caos. Zuleyha e Yilmaz crederanno di essere stati traditi da Hunkar (interpretata da Vahide Percin), la suocera di Zuleyha, poiché riterranno possibile che la donna abbia finto di assecondarli soltanto per tendere loro l’ennesimo tranello e riavvicinarsi a Demir, con il quale avrà litigato.

Da un lato, Yilmaz tenterà dunque di bruciare viva Hunkar, che si dichiarerà completamente innocente. Dall’altro lato, anche Zuleyha se la prenderà con la suocera, che minaccerà con un coltello, salvo poi ritornare sui suoi passi appena scoprirà da Sevda (interpretata da Nazan Kesal) che la fuga romantica con Akkaya è saltata a causa di Sermin. Una consapevolezza che porterà Zuleyha a fare una profonda riflessione sulla sua vita e sulle sue scelte.

Insomma, Terra Amara ci riserva ancora molti colpi di scena e non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire la storia d’amore tra Zuleyha e Yilmaz. Se siete tra gli appassionati della soap turca, non perdete le prossime puntate per scoprire come si evolverà la trama. Ma soprattutto non perdere le nostre anticipazioni che ci riveleranno ogni dettaglio sulla trama della soap turca tanto amata in Italia.