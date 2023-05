Terra amara anticipazioni: il piano di Mujan per uccidere Zuleyha. E’ l’inizio della fine

Anticipazioni bomba per le prossime puntate di Terra amara: sta per succedere di tutto, Mujgan vuole uccidere Zuleyha, ce la farà?

Nelle prossime puntate di Terra Amara, la tensione raggiungerà livelli insostenibili quando Mujgan Hekimoglu (interpretata da Melike Ipek Yalova) cercherà di uccidere Zuleyha. Come avrete già visto nelle puntate di Terra amara in onda in questi giorni, la moglie di Yilmaz, stanca di sentirsi sempre seconda a Zuleyha, deciderà di chiedere a Demir di mettere al suo posto la ragazza. Questo scatenerà diverse reazioni ma visto che Mujgan non otterrà quello che avrebbe voluto, deciderà di agire da sola…La malvagia zia Behice (Esra Dermancıoğlu) ingannerà Mujgan tramite una falsa lettera, convincendola che la sua rivale stava per rivelare a Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) che lui è il padre del piccolo Adnan, non Demir, il marito di Zuleyha. Cosa succederà quindi a questo punto?

Terra amara anticipazioni: il piano di Mujan per uccidere Zuleyha

Furiosa, Mujgan darà appuntamento a Zuleyha nelle boscaglie vicino alla tenuta dei Yaman, fingendosi Yilmaz. Nell’incontro, la situazione si trasformerà in una lotta fisica, culminando con Mujgan che spara accidentalmente a Zuleyha, colpendola al cuore. Cosa succederà a questo punto? La moglie di Demir sarà portata in fretta in ospedale e miracolosamente, si salverà. I fan di Terra amara a quel punto si chiederanno quale sarà la reazione di Zuleyha aspettandosi da lei, una denuncia. La donna invece, prenderà un’altra decisione. E come vedremo nelle puntate di Terra amara in onda tra maggio e giugno, manterrà il silenzio sul suo gesto; la vendetta però si sa, è un piatto che va servito a freddo. E infatti, Zuleyha, deciderà di vendicarsi rivelando a Yilmaz che Adnan è suo figlio.

Yilmaz, dopo lo shock iniziale, ascolterà Zuleyha e inizierà a pianificare una fuga in Germania insieme a lei e al loro figlio, coinvolgendo anche Kerem Ali, il figlio che ha avuto con Mujgan. In questa difficile fase, Zuleyha potrà contare sull’aiuto di Gulten (Selin Genc), l’unica persona a conoscenza di tutta la verità.

Zuleyha e Yilmaz scappano davvero insieme?

Tuttavia, il dialogo tra le amiche sarà inavvertitamente ascoltato da Şermin (Sibel Taşçıoğlu), che deciderà di rivelare a Demir di aver scoperto che è stata Mujgan a sparare a Zuleyha. Demir darà credito alle parole di Şermin quando l’analisi balistica confermerà che l’arma appartiene a Yilmaz. Demir si recherà quindi alla tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) con l’arma in mano e accuserà la dottoressa Hekimoglu del tentato omicidio.

Nonostante i vani tentativi di Behice di cacciare Demir dalla casa, Mujgan non riuscirà a trattenere il suo nervosismo, e Fekeli capirà immediatamente che sua nuora è colpevole del crimine. La situazione richiederà quindi l’intervento di Yilmaz, che stringerà un accordo con Demir per evitare che sua moglie finisca in prigione. Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Terra amara in onda su Canale 5.