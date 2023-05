Clamoroso a Terra Amara: Zuleyha e Yilmaz trovano un’alleata a sorpresa per la loro fuga

Ecco le anticipazioni di Terra amara che sono davvero clamorose: Zuleyha e Yilmaz stanno per scappare e hanno una alleata speciale...

Torna il nostro appuntamento con le anticipazioni di Terra amara. Nelle prossime puntate di Terra Amara, il pubblico rimarrà sbalordito di fronte a un’improvvisa alleanza che si forma tra Yilmaz, Zuleyha e una sorprendente alleata: Hunkar Yaman, interpretata da Vahide Percin. Mentre assiste a un incontro ravvicinato tra la nuora Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), Hunkar sospetta che i due abbiano iniziato una relazione di nascosto dietro le spalle del figlio Demir (Murat Unalmis). Ed effettivamente non sbaglia. Il pubblico a questo punto penserà che la donna, correrà da Demir a dire tutto, a dirgli che sua moglie lo sta tradendo ma invece succederà qualcosa che nessuno si aspetta. Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano proprio tutto quello che accadrà nelle puntate di Terra amara in onda in Italia tra maggio e giugno…

Terra amara anticipazioni: Hunkar avviserà Demir di quello che ha visto?

La decisione di Hunkar nel momento cruciale sarà sorprendente: deciderà di aiutare gli amanti a fuggire. Dopo aver interrotto ogni rapporto con Demir e vietandogli l’accesso alla tenuta e la possibilità di vedere Zuleyha e i bambini a causa di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), ex amante del defunto marito Adnan, che Demir considera come una seconda madre, Hunkar riflette sulle azioni di suo figlio.

Riconoscendo come Demir le abbia sempre nascosto la sua relazione con Sevda nonostante il dolore che le ha causato per l’infedeltà di Adnan, Hunkar capisce di aver ostacolato l’amore tra Zuleyha e Yilmaz in modo errato. Mostra il suo sincero pentimento ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), il quale rinnova il suo amore nei confronti di Hunkar, offrendole la possibilità di voltare pagina insieme e avere una nuova vita. Una nuova vita che potrete ripartire proprio dal compiere una buona azione.

Terra amara anticipazioni e spoiler: Hunkar sta rischiando grosso

Tuttavia, un imprevisto minaccia di mettere a rischio tutto l’idillio: dopo l’incontro di riconciliazione con Fekeli, Hunkar assiste a un abbraccio intenso tra Yilmaz e Zuleyha, capendo che i due stanno tramando qualcosa. Alla ricerca di risposte, Hunkar si confronta apertamente con Akkaya, chiedendogli se Zuleyha gli ha rivelato che il piccolo Adnan è in realtà suo figlio. Yilmaz, a differenza di quanto Hunkar si aspetta, non mente e addirittura punta una pistola contro di lei, temendo che voglia sabotare ancora una volta lui e Zuleyha. Tuttavia, l’atteggiamento di Hunkar è completamente diverso: chiede perdono a Yilmaz e, inaspettatamente, dà il suo consenso affinché lui e Zuleyha fuggano da Cukurova il prima possibile.

Hunkar conferma queste parole anche a Zuleyha. Entrando nella camera da letto della nuora mentre sta preparando le valigie, Hunkar le consegna un sacco pieno di gioielli, suggerendole di venderli per avere un po’ di denaro quando saranno lontani da Cukurova insieme a Yilmaz. Insomma sembra proprio che i due amanti possano contare su una alleata davvero molto importante nel loro progetto di fuga. Ma come andrà a finire?

Terra amara anticipazioni: Hunkar aiuta Zuleyha e Yilmaz

Hunkar si schiera chiaramente contro Demir e avverte Zuleyha di fare attenzione anche a Mujgan (Melike Ipek Yalova), convinta che potrebbe tentare di ucciderla nuovamente se scoprisse che lei, Yilmaz e i bambini intendono portare via anche Kerem Ali. Questo nuovo sviluppo nella trama della soap porterà anche a sorgere dei dubbi, poiché Yilmaz non sarà sicuro se fidarsi completamente di Hunkar, a differenza di Zuleyha.

Le prossime puntate saranno ricche di emozioni, tradimenti e rivelazioni che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Non resta che continuare a seguire le avventure di Yilmaz, Zuleyha e Hunkar per scoprire come si svilupperanno gli eventi e quale sarà il destino dei personaggi amati dai fan della soap turca. E continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire ogni dettaglio!