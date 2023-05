Terra amara puntate al cardiopalma: Yilmaz spara a Hunkar? Le anticipazioni

Nuove clamorose anticipazioni per le prossime puntate di Terra amara: Yilmaz non ci sta, pronto a uccidere Hunkar, lo farà?

Nelle prossime puntate di Terra Amara, la trama si concentrerà su Yilmaz. Prima dell’estate infatti, dovrebbe prendere il via la terza stagione di Terra amara e le anticipazioni ci rivelano che i colpi di scena, saranno a dir poco clamorosi. Vedremo che cosa faranno Yilmaz e Zuleyha ma soprattutto vedremo scene davvero cariche di tensione, con un tentato omicidio e non solo…Nelle prossime puntate di Terra amara infatti, Yilmaz prenderà una decisione: vuole uccidere Hunkar. Ma perchè e come si arriverà a tutto questo?

Nelle nuove puntate di Terra amara in onda su Canale 5, la zia Behice convincerà Müjgan a costringere Züleyha ad uccidersi puntandole una pistola. Durante una discussione, la dottoressa rivelerà a Zuleyha che Adnan è figlio di Yilmaz, ma nell’aggressione successiva, la ferirà quasi al cuore, credendo di averla uccisa. Nonostante le ferite, Zuleyha sopravviverà e pianificherà la sua vendetta contro Müjgan. Svelerà a Yilmaz che sua moglie ha cercato di ucciderla e gli confesserà che lui è il vero padre di Adnan, non Demir. Ci saranno conseguenze imprevedibili.

Terra amara anticipazioni: la decisione di Yilmaz

Dopo lo shock iniziale, Yilmaz deciderà di tacere sull’intera questione per proteggere Adnan, evitando di esporlo a pericoli. Tuttavia, quando ripenserà alla storia di Zuleyha, Yilmaz sospetterà che Hunkar sia la responsabile dell’inganno contro di lui e della sua ex. In un momento di follia, si recherà alla tenuta con l’intenzione di sparare a Hunkar.

Fortunatamente, l’arrivo improvviso di Adnan impedirà a Yilmaz di commettere l’atto. Tuttavia, Yilmaz non dimenticherà che Hunkar ha costretto Zuleyha a sposare Demir, nascondendo la presunta sterilità di quest’ultimo. Ciò darà inizio a una serie di eventi che culmineranno in una tensione crescente, quando Yilmaz lascerà trapelare troppo durante una discussione con Müjgan. Da quel momento in poi, i guai saranno solo all’inizio, poiché Zuleyha fingendo di dare un’altra possibilità a Demir, cercherà di non destare sospetti in lui e pianificherà una nuova vita…Magari anche un divorzio e non solo. Ma la coppia formata da Yilmaz e Zuleyha, non ha fatto i conti con la follia di Müjgan.

