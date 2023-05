La promessa quando inizia? C’è data e ora: le prime anticipazioni

Manca pochissimo per il debutto de La promessa su Canale 5: la soap spagnola sta per iniziare. Ecco trama, anticipazioni e orari

E’ ormai tutto pronto: fuori Uomini e Donne, dentro La promessa. Cambia ancora il palinsesto di Canale 5 in vista dell’estate. Terminate le repliche di Uomini e Donne, su Canale 5 arriverà la nuova soap spagnola che in Spagna miete record di ascolti. Sarà un altro successo dopo gli ottimi numeri incassati da Terra amara? Sicuramente è un genere diverso, molto simile a Il segreto e con pochi punti in comune con la soap che vede Yilmaz e Zuleyha protagonisti…

Vi abbiamo già dato alcune anticipazioni sulla trama de La promessa ma adesso possiamo anche dirvi da quando andrà in onda la soap. Quando inizia dunque La promessa? La soap di Canale 5 che da La promesa diventa La promessa in Italia, andrà in onda dal 29 maggio 2023 e prenderà proprio il posto di Uomini e Donne, anticipata da Terra amara e da Beautiful.

La promessa dovrebbe andare in onda con un episodio completo di circa 50 minuti, ma su questo vi daremo maggiori informazioni nelle prossime settimane. Come vi avevamo invece raccontato qualche settimana fa, la protagonista della soap spagnola sarà una giovanissima cameriera, Jana. La ragazza arriverà presso la tenuta La promesa, in cerca di lavoro. Ma in realtà, ha uno scopo ben preciso: sta cercando la verità sul su passato.

La promessa anticipazioni: ecco che cosa succederà nelle prime puntate

Nelle prime puntate della soap spagnola, scopriremo che Jana ha intenzione di cercare la verità sulla sua famiglia. In particolare la giovane cameriera vuole scoprire chi ha ucciso sua madre. E vuole anche scoprire che fine ha fatto suo fratello, che è stato strappato alle braccia di sua madre quando era ancora in fasce. Ricorda un simbolo Jana, è quello dell’anello della famiglia de Luján i proprietari della tenuta. Per questo Jana, vuole intrufolarsi, fingendosi una cameriera, per andare a caccia della verità.

Nel primo episodio de La promessa, Jana sarà una bambina di soli cinque anni – che tutti quanti conosceranno con il nome di Mariana – in fuga con la madre Dolores (Anai Gonzalez) e il fratellino neonato da un gruppo di uomini armati. Sono gli stessi che riusciranno ad uccidere Dolores senza alcuna pietà dopo pochi minuti. Jana ha solo un obiettivo nella vita: quello di trovare gli assassini di sua madre.

Il fratellino di Jana nel giorno del rapimento

Jana cercherà di mettere in salvo suo fratello senza però riuscirci, il piccolo sarà infatti rapito mentre lei cadrà in un torrente. I rapitori e assassini di sua madre, penseranno che Jana è morta e smetteranno quindi di cercarla…

Quindi anni dopo, Jana arriverà a La promesa, come cameriera, a poche ore dal matrimonio di uno dei figli del marchese! Caso vorrà che la ragazza, per via del suo carattere molto intraprendente, sarà indispensabile in un momento drammatico per la famiglia. Il marchesino Manuel infatti rischierà la vita e Jana sarà fondamentale per salvarlo. Per questo il marchese Alonso le offrirà una bella ricompensa in denaro ma Jana chiederà di poter restare a lavorare nella tenuta e da qui, prenderanno il via, tutte le trame della nuova soap di Canale 5.

L’appuntamento con la prima puntata de La promessa è quindi per il 29 maggio 2023 su Canale 5!