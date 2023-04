La promessa su Canale 5: scopriamo chi sono 4 dei protagonisti della soap

La promessa arriva su Canale 5 in estate: conosciamo meglio alcuni dei protagonisti che abitano nel palazzo La promesa

L’estate di Canale 5 si arricchisce di un nuovo titolo. Di certo avrete sentito parlare della soap spagnola che tanto sta piacendo al pubblico iberico. La promesa, che dovrebbe arrivare in Italia con il titolo La promessa, sbarcherà nei pomeriggi estivi di Canale 5 e promette già di fare faville, in termini di ascolti. Dopo il grande successo di Terra amara, capace di incollare davanti alla tv quasi ogni giorno 3 milioni di italiani, Canale 5 cerca un’altra gallina dalle uova d’oro. Un’altra soap in costume e sembrano davvero esserci tutti gli ingredienti per fare molto molto bene con la soap La promessa. In attesa quindi di vedere i primi episodi nel pomeriggio di Canale 5, scopriamo un po’ meglio chi sono i protagonisti della soap. Oggi vi parliamo del marchese Luján e di sua moglie. E poi di Jana e di Manuel, certamente due dei protagonisti principali della soap spagnola.

La promessa: tutti i personaggi della soap spagnola di Canale 5

Iniziamo quindi a conoscere meglio tutti i personaggi della soap La promesa ( che in Italia dovrebbe chiamarsi La promessa) in arrivo nell’estate di Canale 5.

Chi è Jana Exposito (Ana Garces)

Decisa, coraggiosa e orgogliosa, Jana ha fatto ritorno al palazzo della Promessa con l’intento di ritrovare il fratello scomparso e di vendicare l’omicidio della madre, avvenuto lì quindici anni prima. Il suo piano di infiltrarsi nel palazzo sotto le spoglie di una giovane donna sembra essere andato a buon fine, ma si complica quando si innamora di Manuel, il figlio dei Marchesi di Luján…Jana sarà l’assoluta protagonista della soap La promessa in onda questa estate su Canale 5. Sarà infatti proprio lei a salvare un altro dei protagonisti della soap, il marchese. Non può immaginare che da un gesto coraggioso, possa sbocciare poi l’amore…

Manuel Luján (Arturo Sancho)

Terzo dei quattro figli dei marchesi , non si è mai interessato agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal suo cognome, poiché Tomás, suo fratellastro maggiore, ne è l’erede. Manuel è un sognatore, sensibile e giusto, e non gli piace niente di più che volare sul suo aeroplano. Tuttavia, la morte di Tomás cambia le cose visto che, Manuel si ritrova a essere l’erede di tutta la fortuna di suo padre, il marchese. Nel giorno del matrimonio di suo fratello, Manuel pensa bene di mettersi in mostra con una esibizione spettacolare con il suo aeroplano ma le cose si complicano e resta coinvolto in un bruttissimo incidente. Sarà Jana, la protagonista de La promessa, a salvargli la vita e questo cambierà per sempre tutto.

Alonso Luján (Manuel Regueiro)

Il marchese di Luján interpretato da una vecchia conoscenza del pubblico di Canale 5…È un fedele difensore della tradizione, che non si adatta perfettamente a una società in continua evoluzione. Ha sposato Cruz per la seconda volta , dopo la dolorosa perdita della sua prima moglie, Carmen, che continua a vedere reincarnata come sua figlia Catalina. Alonso ama la sua famiglia e La Promesa, ma le sue decisioni sbagliate comprometteranno il futuro di entrambi . Che cosa ha fatto di sbagliato, ha degli scheletri nell’armadio?

Cruz Ezquerdo (Eva Martín)

È la Marchesa de Luján . Ambiziosa, astuta e senza scrupoli, è stata allevata da suo padre, il barone di Linaja, in una rigida educazione in cui la famiglia e la reputazione sono al di sopra di ogni altra cosa . Anche della vita e della morte. Fin dal primo momento diffida di Jana pensa che la giovane cameriera abbia un solo scopo: quello di portarle via suo figlio. Non sa però che gli obiettivi della ragazza sono bel altri…