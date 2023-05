Terra amara che delirio: Yilmaz rapisce Adnan e Zuleyha non perdona

Sta per succedere di tutto a Terra amara, tra le altre cose anche il sequestro del piccolo Adnan: ecco che succederà

Nelle prossime puntate di Terra amara, vedremo quella che sarà la reazione di Demir al tentato suicidio di Zuleyha. La donna infatti cercherà di darsi fuoco in piazza, davanti a tutti, pur di proclamare la sua innocenza. Come vedremo, e come rivelano anche le anticipazioni, alla fine a Zuleyha non succederà nulla.

Ma la donna sarà fortemente turbata dai fatti, soprattutto perchè le mancheranno i suoi figli. Molto presto però Zuleyha avrà modo di tornare a casa dai suoi bambini. Demir però prenderà una decisione: dirà a tutti che Adnan non è suo figlio ma che lo crescerà come se fosse tale, al fianco di Zuleyha…Yilmaz, non potrà accettare questo atteggiamento e andrà fuori di testa. Per questo motivo, deciderà di rapire, se così possiamo dire, il bambino.

Ma che cosa succederà? Per i più curiosi, ecco le anticipazioni di Terra amara, con tutti i dettagli per le prossime puntate. Chi invece non vuole scoprire cosa sta per accadere, può interrompere la lettura.

Le anticipazioni di Terra amara: il destino di Adnan-Ultimenotizieflash.com

Yilmaz perde la testa e rapisce suo figlio: ecco le anticipazioni di Terra amara

Durante la conferenza stampa, Yilmaz approfitterà della distrazione generale per salire nella camera di Adnan e portarlo via con sé, rifiutando pubblicamente di fare pace con Demir. L’unica persona che lo vedrà sarà Saniye Taşkın (Selin Yeninci), ma su consiglio del marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat), deciderà di tacere con i Yaman per paura di perdere il lavoro per non aver bloccato il nemico.

Ci saranno conseguenze sia per Gülten (Selin Genç), poiché Demir penserà erroneamente che sia stata lei ad aiutare Yilmaz con il “rapimento” e la caccierà dalla tenuta, sia per Zuleyha che si dispererà per l’assenza di Adnan e temerà che Yilmaz decida di non restituirlo, come ha fatto in passato più volte il marito. Tuttavia, la situazione si risolverà molto più rapidamente. Nel pomeriggio, infatti, Yilmaz riporterà Adnan nella tenuta, spiegando a Demir di averlo fatto solo perché non vuole privarlo dell’affetto di Zuleyha. Ma non di certo per rispetto a lui, che di rispetto se ne merita ben poco.

Zuleyha chiude con Yilmaz

Akkaya, tuttavia, dovrà affrontare un imprevisto che non aveva previsto: la furia di Altun, che sarà arrabbiata con lui per il suo comportamento e gli dirà che la loro storia è chiusa da quel momento. Questo pensiero sarà ribadito da Zuleyha più volte, ricordando a Yilmaz tutte le volte in cui anche Demir le ha strappato i suoi figli.

L’azione di Yilmaz avrà altre conseguenze: una volta tornato nella tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), Akkaya dovrà gestire l’ira di sua moglie Mujgan (Melike Ipek Yalova), che è stufa di essere ridicolizzata di fronte a tutta Cukurova a causa di Zuleyha e Adnan.

Tutto questo e molto altro nelle prossime imperdibili puntate di Terra amara.