Follia Beautiful sparatoria shock, ci siamo: Finn muore davvero?

Finalmente dopo tanto attesa sono arrivate le puntate bomba di Beautiful con la sparatoria : Sheila spara a Steffy e a Finn, chi muore?

Siamo arrivati al momento cruciale. Ve ne parliamo forse da oltre un anno e finalmente ci siamo. Nelle puntate di Beautiful in onda in Italia a fine maggio assisteremo a qualcosa di clamoroso. Tra la fine di maggio e i primi di giugno ci sarà una sconvolgente sparatoria che cambierà il corso della storia e anche della vita delle persone coinvolte.

La story line, come vi raccontiamo nelle nostre anticipazioni di Beautiful, riguarda Steffy, Sheila e Finn ma ovviamente, coinvolgerà tutte le famiglie che fanno parte della soap di Canale 5. Sheila, fuori controllo, deciderà di punire Steffy, pensando che possa essere di ostacolo per il suo piano di azione. Cosa succederà? Succederà che la donna prenderà una pistola in mano e pumm…Eccola sparare contro Steffy, con l’intento di farle del male…

Quello che però Sheila non si poteva aspettare è l’arrivo di Finn.

La donna infatti colpirà suo figlio in modo forse, mortale…Finn è morto davvero? Ce lo chiederemo per mesi. Per cui preparatevi a delle puntate imperdibili di Beautiful. Ma intanto, ecco delle anticipazioni clamorose per voi.

Finn è davvero morto? Ultimenotizieflash.com

Beautiful anticipazioni: Steffy sta per avere un faccia a faccia con Sheila

Mentre alla Forrester Creations, Taylor dice a Ridge che vorrebbe che Thomas si rilassasse un po‘, ma gli piace che i loro figli non nascondano i loro sentimenti Steffy ha una discussione con Sheila ma nessuno lo sa… Taylor si gode la pace ritrovata con Ridge senza poter immaginare che a sua figlia, stia per succedere qualcosa di clamoroso…La donna pensa che staranno bene qualunque cosa accada: la loro felicità non dipende dal fatto che siano una coppia. Desidera che Thomas si concentri sul suo futuro e sulla sua vita amorosa. Ridge si meraviglia scherzosamente che Steffy abbia tutto e abbia ancora tempo per immischiarsi nelle loro vite.

Taylor e Ridge non si fidano di Sheila e fanno bene

Taylor è orgogliosa di lei e rivela che era così preoccupata per lei quando era bloccata in quel ciclo con Liam. L’ha visto mentre crescevano. Taylor non è più preoccupata ora che ha trovato Finn. Ridge non avrebbe potuto desiderare un marito migliore per lei: è perfetto tranne che per sua madre. E c’è questo piccolo dettaglio: il fatto che Finn sia il figlio di Sheila. Taylor insiste che la sua guardia è sempre alta quando interagisce con lei. Ridge non è contento perché è pericolosa ora come lo è sempre stata. E i due fanno molto bene a temere il peggio, perchè il peggio sta per accadere…

Brooke apprende che anche Bridget è ritornata a Los Angeles. Taylor spinge Thomas a non fare pressioni sul padre perché si rimetta con lei, ma Thomas, che si sente ancora in colpa per il segreto condiviso con Sheila, insiste. Steffy ha uno scontro con Sheila: le dice di aver scoperto che è responsabile di quello che è successo a Brooke e che quindi non potrà mai far parte delle loro vite. E da qui il dramma…

E’ scontro tra Sheila e Steffy-Ultimenotizieflash.com

Sheila e Steffy la discussione degenera

Finn sta provando in tutti i modi a mettersi in contatto con sua moglie ma non ci riesce. E così quando scopre che è andata a Il Giardino, decide di recarsi da lei. Mai potrebbe immaginare quello che sta per succedere.

Nel vicolo, intanto Steffy dice a Sheila che non vuole litigare con lei. Sheila la lascia andare: non vuole che qualcuno si faccia male. Vuole essere amata come un membro della famiglia. Steffy la informa che non sarà mai amata; non da lei, e non da Finn.

In macchina, Finn si preoccupa perché Steffy non gli ha risposto e ripercorre le conversazioni con Sheila e su di lei. Pensa che sua madre non cambierà mai. “Fai ubriacare Brooke, devi stare lontano da mia moglie.” Preme l’acceleratore con uno sguardo furioso sul viso…Arriverà in tempo?

Sheila implora Steffy di dimenticare quello che è successo con Brooke

Nel vicolo, Sheila cerca di convincere Steffy a lasciare che i suoi genitori si riuniscano e a lasciarsi alle spalle questa roba con Brooke. Possono dire qualcosa più avanti dopo che Taylor e Ridge si sono risposati. Steffy non permetterà ai suoi genitori di iniziare la loro vita insieme basandosi su una bugia. Sheila sibila: “Smettila di essere così alta e potente!” Lo ha fatto per Steffy e la sua famiglia. Steffy ribatte che l’ha fatto per se stessa. Dovrebbe ringraziare uno psicopatico per aver messo in moto tutto questo? Dovrebbe ringraziare Brooke o chiunque voglia unirsi a lei per tenere Sheila lontana da suo marito e suo figlio. Sheila intona: “La squadra perdente“. Una musica oscura suona mentre Sheila si avvicina e avverte: “Nessuno mi terrà mai lontana da Finn e Hayes. Nemmeno tu, Steffy“.

Sheila fuori controllo è armata

Steffy dice a Sheila che Finn saprà tutto. Una volta che avrà sentito quello che ha detto, la odierà tanto quanto lei. Sheila fa una smorfia di rabbia. “Perché devi combattere contro di me?” Steffy non vuole avere niente a che fare con lei: è malata, sconvolta e ha sparato a sua madre. Sheila sostiene di aver scontato la sua pena. Steffy urla che è tornata ai suoi vecchi modi. Ferisce le persone per ottenere ciò che vuole. Finn è suo marito, Hayes è suo figlio e lei ha il controllo, “Sappi quando arrenderti”. Sheila giura che la fermerà. “Sai com’è, sei una madre. Faresti lo stesso. Finn significa tutto per me. Lo amo più della vita stessa. Faresti qualsiasi cosa in tuo potere per proteggere la tua relazione con tuo figlio. Steffy dice che è quello che non capisce: non ha una relazione, né con Finn né con Hayes “Non li rivedrai mai più”.

Sheila spara a Steffy

Le parole “non rivederli mai più” risuonano ripetutamente nella mente di Sheila mentre si allontana ed estrae una pistola. Proprio mentre si gira per sparare a Steffy, Finn appare e corre in mezzo a loro. Il proiettile di Sheila squarcia lo stomaco di Finn. Finn cade su un mucchio di immondizia mentre Steffy guarda con orrore e Sheila urla: “No! Nooo!”. Sheila mai avrebbe immaginato che sarebbe finita così.

Finn muore?

Steffy singhiozza sul corpo di Finn, “Oh mio Dio, c’è così tanto sangue!” Lo implora e lo supplica di svegliarsi. All’improvviso tossisce e chiede: “Cosa è successo“. Steffy va in iperventilazione mentre dice senza fiato che devono portarlo in ospedale. “Ti amo.” Il petto di Finn si alza e si abbassa mentre inizia a morire. Le chiede di assicurarsi che Hayes abbia una bella vita e dice a Steffy che la ama. Quando se ne va, Steffy geme e urla “Nooo!” Sheila piange, in piedi sopra di loro. “Il mio bambino.” Steffy grida di essere un mostro e inizia a chiamare il 911. Preme il 9, poi l’1, e mentre il suo dito passa sopra l’1, Sheila punta la pistola e le dice di posare il telefono e ringhia: “Non farlo, Steffy. “

Tutto questo e molto altro nelle imperdibili puntate di Beautiful in onda questa settimana su Canale 5.