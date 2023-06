La promessa: chi ha ucciso la madre di Dolores e perchè? Di chi è figlio Marcos?

Chi ha ucciso Dolores la madre di Jana e perchè? Tutte le ipotesi sull'omicidio della donna. Le anticipazioni de La promessa

Ci saranno delle domande che il pubblico di Canale 5 si farà nelle prossime settimane, seguendo La promessa, la soap spagnola che dal 29 maggio 2023 andrò in onda al pomeriggio al posto di Uomini e Donne. La protagonista Jana ha giurato a se stessa che avrebbe fatto giustizia per la sua famiglia e lo farà. Chi ha ucciso sua madre, chi ha ucciso Dolores, quando lei era solo una bambina?

Una delle prime domande che i fan della serie si faranno. E poi ancora: dov’è il fratello di Jana? Perchè è stato rapito e che fine ha fatto Marcos? Per 15 anni Jana ha aspettato il momento ideale per compiere la sua vendetta e quel momento è arrivato. Jana ha sempre avuto un sospetto. Per questo ha deciso di andare a lavorare presso la tenuta La promessa. Lì, è convinta, troverà tutte le risposte che sta cercando.

E voi, siete curiosi di sapere come sono andate le cose? Cerchiamo di fare ordine con le nostre anticipazioni.

La promessa anticipazioni: Jana cerca la verità su sua madre

Jana ha idea di chi possa aver ucciso sua madre? La giovane donna si è recata a palazzo alla ricerca dell’assassino di sua madre con un solo indizio: un anello. Se l’uomo che indossa quell’anello d’oro fosse lì avrebbe trovato il colpevole.

Chi ha ucciso Dolores? 5 i sospettati



Le battute iniziali de La promessa sono piene di tensione. Ci portano al 1898, quando Dolores fugge con i suoi due figli, Mariana e Marquitos, da alcuni uomini incappucciati che le inseguono. Alla fine, la giovane madre chiede alla figlia maggiore di portare via da lì il bambino, che ora le sta dietro. Ma gli uomini raggiungono quella che era la cameriera di Doña Eugenia, chiedendole del bambino, perché? Colui che indossa l’anello de La promessa chiede di essere la persona a compiere l’omicidio; vuole sparare il colpo che pone fine alla vita di Dolores. Invece è un altro che dà il permesso di farlo.

Dopo aver sentito il pianto del ragazzo, corrono verso di lui. Mariana, che in realtà è Jana, cerca di scappare, ma raggiunge un dirupo. L’uomo incappucciato con l’anello insiste perché gli dia il bambino, cosa a cui la ragazza cede prima di tuffarsi nel fiume. Jana sogna spesso questi momenti nel suo letto mentre lavora presso la tenuta La promessa, e una cosa è chiara: l’assassino di sua madre è nel palazzo, o è imparentato con lui.

Saranno 5 le persone sulle quali cadranno i sospetti di Mariana/Jana dopo i primi giorni di lavoro presso la tenuta, ma chi sono?

Chi ha ucciso Dolores?

Jana si reca a La Promesa con un nome falso e un obiettivo: scoprire chi ha ucciso Dolores. Nel suo tentativo, viene sorpresa da Tomás, che sa chi è, ma non glielo dice mai. Ora ha solo l’aiuto di María Fernández, e gli indizi dei suoi ricordi: è un uomo, destrorso e imparentato con La Promesa, in quanto indossa un anello con lo scudo di Luján al dito medio della mano destra. Con queste indicazioni siamo giunti alla conclusione che ci sono cinque sospettati nella morte di Dolores. Chi sarà?

E’ il barone l’assassino?

Jana sembra non avere dubbi: l’assassino di sua madre è il barone de Linaja. Alla cena di fidanzamento di Manuel e Jimena, don Juan ha messo l’anello della Promessa all’anulare della mano destra. Questo dettaglio lo escluderebbe, anche se può anche darsi che, con il passare degli anni, il gioiello si adatti meglio ad un altro dito. Ma perché il barone avrebbe voluto uccidere Dolores? È chiaro che ne sa qualcosa, sia lui che la marchesa, perché si sono molto innervositi quando donna Eugenia ha cominciato a pronunciare il nome della cameriera. Una teoria potrebbe essere che, come ha fatto Pía, il padre di Cruz abbia abusato di Dolores e, scappando con il bambino, volesse ucciderla. Tutte le piste sono aperte…

Le anticipazioni dalla Spagna

Dopo quanto accaduto alla fine del capitolo 59, viene da pensare che l’anello non sia sempre appartenuto al barone. Il marchese gli ha rimproverato di aver indossato il gioiello al pranzo di fidanzamento per umiliarlo e dimostrare che era lui il proprietario dell’anello. Questo ci fa sospettare che qualche tempo fa il vero proprietario fosse Alonso, e che Don Juan l’avesse comprato da lui per “aiutarlo” finanziariamente. In un modo o nell’altro, il barone odia il marchese e il marchese odia il barone, ma perché?

Una teoria potrebbe essere che il bambino fosse il figlio del marchese, e quindi il suo desiderio di cercarlo e uccidere Dolores. Invece, il barone ha dato a sua figlia il bambino rubato. Questo potrebbe essere un motivo per cui Cruz non può vedere Curro, perché è un bastardo di suo marito, e perché Alonso ha sempre un buon carattere con il giovane.

Un altro sospettato

L’assassino di Dolores chiede il permesso di uccidere la giovane donna, il che fa pensare che non sia un gentiluomo, ma piuttosto un inviato della famiglia. L’uomo di fiducia del barone è Rómulo. Ha già confessato a padre Camilo che prima di essere sindaco del palazzo, ha servito il barone de Linaja.

Naturalmente, sarebbe solo una commissione e una mano di esecuzione per l’omicidio. L’importante è che Rómulo abbia incontrato Dolores, e il gesto di Jana con i suoi capelli gli ha ricordato una persona del passato, che fosse la cameriera che si prendeva cura di Doña Eugenia o Jana stessa quando era piccola. L’anello potrebbe dissociare il maggiordomo dal caso, ma se qualcuno gli avesse ordinato di indossarlo? Tutti qui sono sospetti, anche quelli che non abbiamo visto sullo schermo!

Tomas sapeva davvero chi ha ucciso Dolores?

Sì, ci sono anche due persone che potrebbero essere sospettate dell’omicidio, e non si sono ancora mostrate dall’arrivo di Jana. Uno di loro è il padre di Curro. Non è conosciuto, perché è sempre in viaggio. Di lui si sa che non si è preso cura di suo figlio e che ha maltrattato Doña Eugenia. E se fosse innamorato di Dolores, avesse avuto un figlio con lei ed è per questo che è andato a ucciderla in modo che non parlasse? Bisognerà attendere la sua comparsa sulla scena per saperne di più su di lui.

Un altro sotto i riflettori, seppur distante, è il fratello del marchese. Non sapevamo che avesse un fratello fino all’arrivo di Martina. Di lui sappiamo poco: anni fa lui e Alonso ebbero un’accesa discussione che pose fine alla relazione tra i due fratelli. E se avesse qualcosa a che fare con qualcosa che è successo in passato? E se il fratello del marchese è quello che uccide Dolores e Alonso chi lo ordina? Ci sono molte risposte e speculazioni fatte dai fan de La promessa e tutte possono essere valide.

Una cosa è certa: Tomas sembrava sapere chi ha ucciso la madre di Jana e per questo, ha pagato con la sua vita. Non solo, anche Cruz, che ha poi ucciso Tomas, potrebbe essere a conoscenza di questi segreti…