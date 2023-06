Terra amara stop il 2 giugno e poi svolta shock: Zuleyha si dà fuoco

Sono clamorose le anticipazioni di Terra amara: dopo lo stop del 2 giugno quello che non ti aspetti. Zukeyha si drà fuoco in piazza

Saranno clamorose le puntate di Terra amara in onda i primi di giugno. Per cui se siete fuori per il ponte del 2 giugno 2023, ricordatevi comunque di recuperare le puntate della soap turca, perchè ne vedremo davvero delle belle. Quello che sta per succedere è clamoroso in tutti i sensi. E non solo perchè Demir, a causa di Mujgan caccerà di casa Zuleyha…Succederà ben altro…

Vi ricordiamo, prima di entrare nel video delle anticipazioni, che il 2 giugno, domani, la soap turca non andrà in onda. Per cui vi raccontiamo quello che di clamoroso succederà poi nel fine settimana, tra il 4 e il 5 giugno 2023. Puntatone da non perdere, quelle di Terra amara in onda su Canale 5.

Zuleyha, respinta da Demir che le ha sottratto i figli, si aggira confusa per i campi, non sa che cosa fare e pensa che forse la sola soluzione che le resta, è quella di togliersi la vita. Prima viene accolta da Sermin e poi, nelle baracche, da Huriye. Demir minaccia tutti di non volerla più vedere nelle sue proprietà, altrimenti scatenerà la sua ira. Mentre Zuleyha contempla il suicidio, Hunkar le fa rivedere i figli. Ma Demir sopraggiunge e la caccia di nuovo violentemente da casa. Questo ennesimo gesto dell’uomo, porta Zuleyha a prendere una decisione definitiva.

Qui le clamorose anticipazioni video: Zuleyha si dà fuoco

Nel video le immagini strazianti di quel momento

Ma che cosa succederà in questo fine settimana di fuoco, è il caso di dirlo? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Terra amara stop il 2 giugno: cosa vedremo dopo

Mujgan, pronta a fuggire in America con suo figlio, evade Yilmaz che la cerca disperatamente. Hatip apprende con preoccupazione che il caso di Cengaver non è chiuso e incarica i suoi scagnozzi di compiere un furto di cavalli misterioso.

Rasit invita Fadik a una festa, che sembra essere una dichiarazione d’amore.

Demir ha cacciato Zuleyha da casa e le nega di vedere i figli. Disperata e nel tentativo di dimostrare la sua innocenza, la donna cerca di dare fuoco a se stessa nella piazza della città. Mentre tutti i presenti la guardano senza intervenire, Zuleyha si getta addosso una tanica di benzina. Poi prende un accendino in mano e minaccia di darsi fuoco.

Per fortuna, Fekeli, che è lì vicino, interviene e la salva, portandola a casa sua e garantendole protezione. Tuttavia, Nedret e Berika assistono alla scena e si affrettano da Hunkar per raccontarle ciò che è successo. Zuleyha si scioglie in lacrime tra le braccia dell’uomo.

Demir viene a conoscenza degli eventi e si precipita da Fekeli per riprendersi sua moglie.