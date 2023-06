A Terra amara Zuleyha finisce in carcere e Demir è in coma: è tempo di decisioni

Ecco le anticipazioni di Terra amara: Zuleyha finisce in carcere mentre Demir è in coma, cosa succederà?

Succederà di tutto nelle prossime puntate di Terra amara. Un fine settimana super impegnativo per i fan della soap turca che hanno assistito a diverse scene molto forti, come quelle in cui Zuleyha ha tentato di togliersi la vita cospargendosi di benzina. Alla fine la donna è stata salvata ma l’umiliazione di esser stata ripudiata da parte di suo marito, non le è ancora passata…E ecco dunque che vedremo nuovi colpi di scena.

Vi raccontiamo come sempre tutto nelle anticipazioni che ci rivelano tutti i dettagli delle prossime puntate di Terra amara. Che cosa succederà da lunedì 5 giugno 2023 su Canale 5? Zuleyha è fuori controllo e spara a Demir, quali saranno le conseguenze del suo gesto?

Terra amara Zuleyha spara a Demir

Mujgan, convinta di essere tradita, fa ritorno a casa con suo figlio dopo esser quasi scappata in America. Trova una persona che detesta profondamente ad accoglierla: Zuleyha. Mujgan non è disposta ad ascoltare ragioni e comincia a litigare violentemente con Yilmaz. Nel caos, Zuleyha approfitta dell’occasione per rubare la pistola di Fekeli, tornare alla villa e sparare a Demir, lasciandolo in fin di vita.

Demir viene portato d’urgenza in ospedale per un intervento chirurgico e Zuleyha viene arrestata per aver sparato al marito. Julide promette a Zuleyha che farà del suo meglio per ottenere la pena minima. Nel frattempo, Hunkar confessa a Fekeli di pentirsi del modo in cui ha sempre trattato Zuleyha e che l’attacco a Demir è una conseguenza delle sue azioni. Quando Zuleyha finisce in prigione, si rende conto che le sue compagne di cella la trattano con ostilità.

Cetin, con l’aiuto di Gaffur, si vendica degli uomini che lo avevano accoltellato durante una rissa per difendere l’onore di Gulten e Zuleyha. Yilmaz chiede il divorzio a Mujgan, ritenendola responsabile dell’arresto di Zuleyha. Infine, il giudice respinge l’accusa di lesioni personali accidentali presentata da Julide e ordina che Zuleyha sia processata per tentato omicidio, ritenendo che le sue azioni abbiano spinto Yilmaz a compiere quel gesto.

Yilmaz divorzia pronto a ricominciare con Zuleyha-Ultimenotizieflash.com

Saniye chiede aiuto a Naciye riguardo al debito che Gaffur ha con Hatip. Indignata dal comportamento del marito, Saniye ruba le chiavi della cassaforte e non solo consegna a Saniye la cambiale che Gaffur aveva negato di aver firmato, ma restituisce anche i soldi che Gaffur aveva già dato a Hatip. Quando lui scopre ciò, corre furioso a casa di Sermin, ma invece di trovarla, vi trova Fusun e deve quindi inventare una scusa per la sua visita.

A villa, Saniye dà a Gaffur la buona notizia dei soldi recuperati e decide di utilizzare quella somma per finanziare gli studi di Uzum. In prigione, Zuleyha subisce vessazioni da parte delle altre detenute. Yilmaz va a trovarla e giura di liberarla, così come Hunkar, che chiede scusa per tutti gli abusi subiti e promette di aiutarla, portandole in visita Adnan e Leyla. Intanto, Behice suggerisce a Mujgan di essere furba e negoziare a suo vantaggio i termini del divorzio con Yilmaz.

Zuleyha soffre perché è lontana dai suoi figli mentre è in prigione. Dopo una loro visita, perde il controllo e aggredisce una compagna di cella.

Demir si sveglia dal coma

Demir si risveglia dal coma, ma non è disposto a salvare Zuleyha. Informato dalle visite di Yilmaz a Zuleyha, si reca personalmente in carcere per ascoltare una conversazione tra i due. Nel frattempo, Hatip va a trovare Sermin, sperando di poter trascorrere una serata tranquilla, ma Sermin lo mette di fronte a una scelta: divorziare da Naciye o non vedersi più.