Giallo a Terra amara: Zuleyha in carcere, qualcuno la sta avvelenando ma chi? Svolta shock

Qualcuno sta avvelenando Zuleyha mentre lei è in carcere ? E' giallo a Terra amara, ecco tutto quello che sappiamo

Vi sareste mai aspettati di vedere Zuleyha dietro le sbarre? Forse se avete letto le anticipazioni di Terra amara o dato una occhiata agli episodi in lingua turca, ben saprete che questa story line, sarà molto molto interessante e che nelle prossime puntate, la moglie di Demir, inizierà a stare male in carcere. Che cosa succede?

Presto molti spettatori e molte spettatrici si chiederanno se Zuleyha è davvero protetta in carcere o se le sta succedendo qualcosa. E ci chiederemo tutti dunque un’altra cosa: qualcuno sta avvelenando Zuleyha? Che cosa accade alla ragazza? Vediamo di capire qualcosa in più con le anticipazioni per le puntate di Terra amara in onda a giugno in Italia.

Zuleyha in carcere sta male-Ultimenotizieflash.com

Giallo a Terra amara: Zuleyha sta male, qualcuno la sta avvelenando?

Tutto è iniziato, in questa intricata story line, quando Zuleyha ha deciso di uccidere Demir. Quest’ultimo l’aveva cacciata dalla tenuta, impedendole di vedere Adnan e Leyla, a causa di un equivoco in cui pensava erroneamente che Zuleyha avesse intrapreso una relazione extraconiugale con il suo ex fidanzato Yılmaz Akkaya (interpretato da Uğur Güneş). Dopo aver cercato invano di far valere i suoi diritti, Zuleyha ruberà una pistola ad Ali Rahmet Fekeli (interpretato da Kerem Alışık) e sparerà tre colpi al petto di Yaman. Tuttavia, quest’ultimo si riprenderà dopo un mese di ospedale.

Demir testimonia contro Zuleyha

A causa di ciò, Yaman avrà l’opportunità di presentarsi in tribunale durante la prima udienza contro Zuleyha e testimonierà contro di lei, affermando che ha cercato di ucciderlo perché desiderava rifarsi una vita con Yilmaz, a discapito della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (interpretata da Melike İpek Yalova). Dato il suo racconto e le parole di Demir, Zuleyha sarà costretta a rimanere in carcere senza una data di rilascio definita, in attesa di un nuovo processo che potrebbe condurla anche a dieci anni di prigione.

La minestra e il giallo dell’avvelenamento

Ciò che accadrà successivamente sarà di grande importanza. Durante una delle sue giornate trascorse in prigione, Zuleyha mangerà una minestra preparata da una compagna di cella. Qualche ora dopo, comincerà a provare forti nausee e vomiterà più volte. Sarà necessario ricoverarla d’urgenza in ospedale, dove il dottor Sabahattin Arcan (interpretato da Turkay Aydin) noterà sintomi simili a un caso di avvelenamento.

Qualcuno sta avvelenando Zuleyha ma chi?

Questa teoria sembrerà convincente anche agli investigatori, poiché nessuna delle altre detenute avrà i medesimi sintomi. Inoltre, il sospetto si intensificherà quando Hatip Tellidere (interpretato da Mehmet Polat), una figura sospetta, insinuerà tra i suoi compaesani che solo Demir avrebbe avuto interesse a sbarazzarsi della moglie a causa del suo tradimento. Demir verrà quindi convocato in questura per chiarire la sua posizione, ma naturalmente si dichiarerà del tutto innocente. Questo evento segnerà l’inizio della risoluzione del caso, poiché quasi tutte le compagne di cella di Zuleyha cominceranno a stare male contemporaneamente. Dopo accurati controlli, sarà chiaro che tutte sono state intossicate a causa di una pentola di rame utilizzata per cucinare.

Niente avvelenamento ma Zuleyha rischia la vita

La storia avrà ancora degli sviluppi: possiamo anticipare che, approfittando del suo malessere e del suo ricovero in ospedale, qualcuno cercherà davvero di fare del male a Zuleyha…E arriverà una svolta shock davvero inaspettata perchè qualcuno, mentre Zuleyha è in ospedale, cercherà di ucciderla.