Soap Opera A Beautiful cresce l'ansia di Sheila: Steffy ricorderà che è stata lei a sparare? Luisella Bianchi Steffy ricorderà che a spararle è stata Sheila che dunque ha ucciso Finn? Ecco tutto quello che succederà nelle prossime puntate di Beautiful

Sono ore di grande ansia e attesa per i fan di Beautiful che vogliono scoprire come andrà a finire questa terrificante storia. Sheila è lì, in ospedale, accanto a Steffy, come se nulla fosse. Perchè si augura che la Forrester non ricordi nulla del loro scontro, della loro lite. E allora oggi tutti ci chiediamo: come andrà a finire questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate. La soap americana ci aspetta come sempre su Canale 5 sia al sabato che alla domenica e i risvolti shock non mancheranno. Pronti per scoprire quale sarà l’epilogo di questa drammatica storia? Nel frattempo Ridge e Taylor si preparano anche a quello che succederà dopo. Steffy sembra essere fuori pericolo ma come potranno dirle che Finn è morto?

Al capezzale di Steffy, oltre a Ridge, Taylor e Thomas, c’è anche Sheila, terrorizzata che possa rivelare che è stata lei a spararle, ma Steffy sembra non ricordare niente. Paris e Zende arrivano in ospedale e apprendono da Liam e da Hope che Steffy si è risvegliata, ma hanno anche la conferma che Finn è morto…E ora che cosa succederà? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Beautiful. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà dal 10 giugno in poi su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: Steffy ricorderà che è stata Sheila a sparlarle?

Sono tutti accanto a Steffy, adesso fanno il tifo per lei. Sperano che si possa riprendere il prima possibile e c’è anche chi prova a comprendere Sheila e il suo dolore, visto che ha appena perso un figlio. Ridge e la sua ex moglie si chiedono che cosa possa essere accaduto in quel maledetto vicolo, si chiedono che cosa sia successo, chi può avere sparato a Finn e a Steffy e perchè, non sembra essersi trattato neppure di una rapina finita male. Chi poteva volere così tanto male alla coppia? Mai immaginerebbero che è stata Sheila a sparare a Finn. La donna ovviamente avrebbe voluto uccidere Steffy ma Finn ha fatto da scudo per salvare sua moglie. Nel frattempo Steffy non parla e sembra aver perso la memoria, o almeno, non ricordare quello che è accaduto.

Steffy ricorderà che a sparare è stata Sheila? Ultimenotizieflash.com

Taylor racconta a Ridge di aver sorpreso Sheila sul tetto dell’ospedale in procinto di suicidarsi e che per afferrarla è scivolata rimanendo sospesa nel vuoto. I due però pensano che Sheila possa essere distrutta per la morte di Finn, non immaginano che sia stata lei a sparare anche se potrebbero aspettarsi di tutto dalla donna. E invece, visto che Sheila ha salvato la psicologa, adesso tutti pensano che sia rinsavita e che meriti di essere compresa per il suo dolore…Ma che cosa succederà quando Steffy ricorderà ogni dettaglio, accadrà?

Deacon, ignaro che sia stata Sheila a sparare, non riesce a consolarla. Zende dice a tutti che vuole sposare Paris e che anche Grace è dalla sua parte. Paris dichiara ancora una volta il suo amore a Carter, che però la spinge a farsi una vita con Zende. Nel frattempo il detective Baker indaga e cerca di mettere insieme i tasselli per scoprire chi ha sparato a Finn e a Steffy.

Steffy pensa di essere sposata con Liam: le anticipazioni di Beautiful

Sheila è in ansia, terrorizzata da quello che potrebbe succedere se solo Steffy ricordasse. Ma per il momento può stare tranquilla: Steffy non ricorda nulla anzi. Una volta svegliatasi, sembra chiedere di Liam. Pensa infatti che sia ancora lui suo marito. Non ha memoria, non ricorda nulla di Finn. Ma siamo davvero sicuri che Steffy è sincera, o la sua potrebbe essere una strategia? Taylor spiega che Steffy ha rimosso Finn come meccanismo di difesa della psiche per affrontare il trauma della sua morte in maniera indolore, ma Brooke ritiene la situazione inappropriata e pericolosa per Hope. Liam deve affrontare nel modo migliore questa situazione, deve anche gestire la piccola Kelly che vuole passare del tempo con la sua mamma. Quando insieme vanno in ospedale da Steffy, Liam si rende conto che Steffy è stranita. Non si capacita di vedere sua figlia così grande.

Tutto questo e molto altro nelle prossime imperdibili puntate di Beautiful.