A Terra amara Mujgan ne fa un'altra delle sue: Kerem Alì vola giù dal divano, e Yilmaz rischia grosso

Mujgan ne sta per combinare un'altra delle sue: lascerà da solo suo figlio che cadrà dal divano e Yilmaz per corre in ospedale rischierà grosso. Ecco le anticipazioni di Terra amara

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle puntate di Terra amara in onda questa estate su Canale 5? Come sempre non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutto quello che accadrà nelle prossime puntate dell’amata soap turca che ogni giorno incolla su Canale 5 quasi 3 milioni di spettatori, un successo che solo Il segreto aveva avuto in passato. Ma torniamo a noi e alle prossime puntate di Terra amara. Come potrete immaginare, Mujgan sarà ancora protagonista in negativo e oggi vi parliamo proprio di quello che combinerà la donna…

La trama si sviluppa gradualmente quando, supportata da Ali Rahmet Fekeli, noto come “padrino” (interpretato da Kerem Alisik), Mujgan decide di concedere il divorzio a suo marito Yilmaz Akkaya (interpretato da Ugur Gunes), nonostante l’opposizione della zia Behice (interpretata da Esra Dermancioglu). Mujgan prenderà questa decisione quando Ali Rahmet le comunica che lei potrà rimanere a vivere nella tenuta di famiglia con Kerem Alì, mentre Yilmaz dovrà trovare un nuovo posto dove vivere accanto alla sua amata Zuleyha Altun (interpretata da Hilal Altibilek)…

Se non volete conoscere spoiler e anticipazioni sulle prossime puntate di Terra amara, interrompete qui la lettura.

Terra amara anticipazioni: Kerem Alì cade dal divano, che succederà?

Nel frattempo, Zuleyha riceve buone notizie da suo marito Demir Yaman (interpretato da Murat Unalmis). Dopo aver capito di non poterla rendere felice come desidera, Demir dice a Zuleyha che possono divorziare a condizione che Leyla resti a vivere con lui. Nonostante il dolore, Zuleyha accetta questa proposta perché, senza l’opposizione di Mujgan e Demir alla loro relazione, lei e Yilmaz possono rimanere a Cukurova senza dover fuggire. Questo stratagemma narrativo consente a Zuleyha e Yilmaz di finalmente progettare il loro futuro insieme al loro figlio Adnan. Yilmaz ribadisce ad Zuleyha che divorzierà presto da Mujgan per poterla sposare e renderla la sua legittima moglie. Yilmaz esprime il desiderio di avere una figlia da Zuleyha, affinché anche Leyla possa avere una sorellina oltre ai due fratelli.

Quindi, nell’atmosfera che sembra essere finalmente idilliaca e serena, i protagonisti di Terra amara si godono dei giorni di apparente pace…Ma tutto rischia di essere interrotto da un’imprudenza di Mujgan che mette a repentaglio questa felicità. E come accennato in precedenza, coinvolgerà Kerem Alì. Infatti, poco prima di uscire per fare alcune commissioni, Mujgan veste Kerem Alì e lo lascia per qualche secondo da solo sul divano. Proprio in quel momento, a causa di un movimento improvviso, il bambino cade dal divano e perde conoscenza a causa dell’urto violento. Preoccupatissima, la dottoressa si affretta a mettersi in macchina per portare il bambino al pronto soccorso e sottoporlo a tutti i controlli necessari.

Kerem Alì si riprenderà?

Tuttavia, data la situazione di grave pericolo, la domestica Nazire (interpretata da Teksin Pircanli) chiama immediatamente Yilmaz per informarlo che Mujgan sta portando Kerem Alì in ospedale, anche se non riesce a spiegargli i dettagli dell’accaduto. Furioso, Yilmaz lascia il lavoro nella fabbrica di cotone per salire in macchina e raggiungere suo figlio e la sua ex moglie. A causa dell’agitazione, però, guida troppo velocemente e finisce per mettersi anche lui in pericolo. Farà un incidente stradale? Ve lo racconteremo nelle prossime anticipazioni di Terra amara, continuate a seguirci…