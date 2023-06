Home » Soap Opera » La verità su Finn: non è davvero morto. A Beautiful il piano di Li per salvarlo da Sheila Soap Opera La verità su Finn: non è davvero morto. A Beautiful il piano di Li per salvarlo da Sheila Maria Milano Per i fan di Beautiful è arrivato il momento di scoprire la verità su Finn: il giovane marito di Steffy infatti non è morto, ecco le anticipazioni

E’ arrivato il momento di fare chiarezza su quello che succederà e sta succedendo a Beautiful. Molti spettatori conoscono la vera storia di Finn e della sua presunta morte, anche perchè le puntate di Beautiful in onda in questo periodo in Italia, sono state trasmesse negli Stati Uniti un anno fa. Per cui le anticipazioni e gli spoiler ricchissimi, sono arrivati dagli Usa fino a noi. Impossibile non sapere dunque che Finn non è davvero morto ma è Li a prendersi cura di suo figlio. Non ci resta che scoprire, passaggio dopo passaggio, tutto quello che succederà nella calda estate italiana in compagnia delle imperdibili puntate di Beautiful che di certo incolleranno milioni di spettatori alla tv.

Beautiful anticipazioni: clamoroso a Los Angeles Finn non è morto

Mentre Steffy è ancora in ospedale , senza memoria e Sheila si assicura che non ricordi nulla della sparatoria, Li capisce che è la Carter il vero pericolo. E così la madre adottiva di Finn pensa a un piano e fa credere a tutti che suo figlio sia morto ma in realtà Finn è ancora in coma e viene portato in un posto sicuro senza che neppure i Forrester sappiano nulla.

Beautiful anticipazioni: Sheila cerca disperatamente Finn

Il piano di Li quindi, funzionerà ma solo fino a un certo punto, perchè alla fine Sheila capirà che suo figlio non è morto o che comunque, la sua madre adottiva sa qualcosa in più e cerca disperatamente sue notizie.

Sheila va nel nascondiglio di Li per cercare Finn-Ultimenotizieflash.com

A casa di Li, Sheila si arrabbia dicendo che niente e nessuno la terrà lontana da suo figlio. “Dov’è, Li? Dov’è mio figlio?!” Sheila pensa che questo sia un vero nascondiglio in cui è rintanata, ma era determinata a trovarla. Vuole vedere l’ultima dimora di suo figlio e chiede di nuovo: “Dimmi ora. Dov’è Finn?” Li fa una mossa per chiamare la polizia, ma Sheila la ferma fisicamente. Non ha affrontato tutti questi problemi in modo che Li potesse rimandarla in prigione. Non ha mai potuto dire addio a suo figlio. Li sibila che non ci sarebbe nessun addio se non fosse per lei. “Gli hai sparato!” Sheila si arrabbia: “È stato un incidente!” Li esclama: “È così che dormi la notte ?!” Sheila trattiene la calma e dice che sta cercando di essere gentile. “Dov’è Finn? L’hai seppellito? Hai sparso le sue ceneri? Voglio vedere mio figlio“.

Il faccia a faccia tra Li e Sheila finisce con la scoperta shock

Li, ordina a Sheila di uscire. Sheila ribolle: “Non ho mai avuto intenzione di uccidere mio figlio”. Li ribatte: “Figlio mio”. Sheila urla: “Gli ho dato la vita!” Tutto quello che voleva era una possibilità in una relazione con Finn e Hayes – perché diavolo avrebbe deliberatamente rovinato ogni possibilità che ciò accadesse?! “Sono ancora ossessionata dagli eventi di quella notte.” Li scatta: “Dovresti esserlo”. Sheila insiste che quando l’ha visto era troppo tardi. Li ribolle di aver premuto il grilletto. «Volevi ucciderla… la moglie di Finn, la madre di Hayes!» Sheila urla: “Non si fermerebbe!” Si lamenta del fatto che Steffy abbia promesso di tenerla lontana da suo figlio e suo nipote e si sia persino schierata con Brooke. “Non le piace nemmeno Brooke!” Sheila geme: “Ha fatto tutto questo solo per farmi del male. Questa è colpa di Steffy. Se non fosse stato per lei, mio figlio sarebbe ancora vivo”. Li si meraviglia: “Sei pazza”. Sheila descrive cosa le ha fatto questo: vedere Finn a terra gioca ancora e ancora nella sua mente. Li ringhia: “Bene. Adesso vattene!” Sheila non andrà finché non le dirà dov’è Finn. Proprio in quel momento, un segnale acustico risuona da dietro la porta dove giace Finn. Sheila chiede di sapere cosa fosse quel suono. Ed ecco tutta la verità.

Finn non è morto e Sheila lo scopre

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia.