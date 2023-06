Home » Soap Opera » Beautiful, Terra amara, La promessa: saltano tutte le soap oggi Soap Opera Beautiful, Terra amara, La promessa: saltano tutte le soap oggi Valeria Oggi 12 giugno 2023 non vanno in onda le soap di Canale 5

Il palinsesto di Canale 5 del 12 giugno 2023 cambia. Come avrete avuto modo di vedere in questi minuti non sono in onda e principali soap di Mediaset. Oggi, dopo la notizia della morte di Berlusconi, tutta la programmazione di Canale 5 e di Rete 4 è cambiata. Sulle due reti infatti, dalle 10,30 è in onda una edizione speciale del Tg5 che proseguirà fino alle 18,30 di oggi.

Niente soap su Canale 5 il 12 giugno 2023

Vediamo dunque quello che sarebbe successo oggi nelle puntate della soap che non sono andate in onda.

Beautiful: salta la puntata del 12 giugno 2023

Sheila (Kimberlin Brown) continua ad essere in ansia, sperando di avere conferme che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non sarà mai in grado di identificarla come la persona che ha sparato. Bridget (Ashley Jones) rassicura i parenti sullo stato confusionale di Steffy: è ancora debole e la memoria potrebbe anche tornarle, gradualmente o all’improvviso, in modo inaspettato

Terra Amara: salta la puntata del 12 giugno 2023

Zuleyha intende assolutamente non andare incontro a una reazione di Demir; di conseguenza la donna, per proteggere i suoi figli, vieta a Yilmaz di andare in prigione da lei e gli chiede di uscire dalla sua vita. Yilmaz ne parla a Fekeli, che in effetti consiglia al figlio di recarsi a Istanbul con Mujgan e Kerem Ali. Yilmaz inizialmente non intende sentire ragioni e si convince soltanto dopo aver letto una lettera in cui Zuleyha gli spiega le sue ragioni.

Terra amara non va in onda-Ultimenotizieflash.com

La promessa: salta la puntata di oggi 12 giugno 2023

Il dottore diagnostica a Simona l’idropisia e dice che la donna potrebbe anche morire. Jana svela a Maria che il medico per cui lavorava prima aveva avuto a che fare con un caso simile e l’aveva trattato con un farmaco innovativo: l’adrenalina. Le due chiedono a Catalina se può aiutarle a procurarglielo, per tentare di salvare la vita della cuoca, ma lei non accetta. Il barone svela a Cruz che la Promessa è sull’orlo del fallimento per via della cattiva gestione di Alonso e spinge la figlia a prendere in mano le redini della situazione.

Catalina, che ha sentito bisbigliare Cruz e il barone, va dal padre Alonso e pretende di conoscere la verità. Dopo aver appreso la situazione, decide di cercare una strategia per aiutare il padre. Teresa ha il benservito da Leonor, che la accusa di non essere adatta a fare questo tipo di lavoro