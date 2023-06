Home » Soap Opera » Beautiful stop 13-14 giugno: terrore Sheila, Steffy potrebbe ricordare Soap Opera Beautiful stop 13-14 giugno: terrore Sheila, Steffy potrebbe ricordare Luisella Bianchi Steffy al momento sembra non ricordare nulla ma recupererà la memoria? Ecco le ultime news e le anticipazioni di Beautiful

Cambia la programmazione di Canale 5 dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Ieri una lunga no-stop del Tg5 per ricordare l’ex Premier e succederà lo stesso anche oggi, anche se i giornalisti del Tg5 saranno aiutati da Federica Panicucci e Francesco Vecchi con una puntata di Mattino 5 News. Poi la linea tornerà di nuovo al Tg5 che racconterà anche questa giornata del 13 giugno, con omaggi a Silvio Berlusconi. Non andranno dunque in onda le soap di Canale 5 come era successo ieri: Beautiful, Terra amara e La promessa si fermano. Mattino 5 News andrà invece in onda fino alle 13 poi sarà seguito dal Tg5 e dallo speciale Tg5 che terrà compagnia al pubblico, parlando di Berlusconi, fino alle 18,25.

Non sono ancora arrivate notizie ufficiali in merito alla programmazione del 14 giugno ma considerato il fatto che il funerale di Silvio Berlusconi sarà celebrato alle 15 di domani pomeriggio, immaginiamo che la programmazione subirà nuove modifiche. Non è ancora arrivata la comunicazione circa la possibile diretta dei funerali di Berlusconi che saranno celebrati nel Duomo di Milano.

Beautiful stop 13-14 giugno: ecco che cosa succederà dopo

Torniamo dunque a occuparci di quello che accadrà nelle puntate di Beautiful in onda dopo questa pausa. Come avrete visto, sono tutti stretti intorno a Steffy e aspettano di dirle che suo marito è morto. Quello che però sta succedendo in ospedale lascia tutti parecchio perplessi. Steffy infatti non ricorda nulla. Sheila non si allontana dall’ospedale perchè ha paura che la Forrester possa dire che è stata lei a sparare e a uccidere Finn. Ma per il momento Steffy non ricorda nulla e Sheila può fingere la parte della madre disperata.

Beautiful anticipazioni: Steffy recupererà la memoria?

Bridget (Ashley Jones) rassicura i parenti sullo stato confusionale di Steffy: è ancora debole e la memoria potrebbe anche tornarle, gradualmente o all’improvviso, in modo inaspettato. E’ quello che teme Sheila che per il momento è stata accolta dai Forrester a braccia aperte visto che ha salvato Taylor sul tetto dell’ospedale. Nessuno però al momento sa che la donna ha sparato a Steffy e a Finn…

Tutto questo e molto altro dunque, dopo la pausa quando Beautiful tornerà regolarmente in onda.