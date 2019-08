Viktorija e Virginia Mihajlovic: parole bellissime per papà Sinisa dopo la partecipazione alla prima del Bologna

Sinisa Mihajlovic ha davvero commosso tutti dopo l’annuncio della sua malattia. In tutte queste settimane, tifosi e non, hanno fatto sentire tutto l’affetto possibile per dare la forza necessaria all’allenatore del Bologna. Ieri la prima di campionato. Sinisa Mihajlovic, dopo aver passato quarantaquattro giorni in ospedale per le cure contro la leucemia, non ha lasciato da soli i ragazzi del suo Bologna. A grande sorpresa, infatti, durante la partita Verona-Bologna, ecco Sinisa Mihajlovic. L’allenatore ha scelto di essere presente alla prima di campionato di Serie A dimostrando tutto il suo amore per questo mestiere, per i suoi ragazzi, per i tifosi e, ovviamente, la sua grande forza. Sinisa ha ricevuto i complimenti di tutti e anche le sue figlie Viktorija e Virginia hanno voluto spendere delle parole il loro super papà.

Sinisa Mihajlovic alla prima di campionato riceve i complimenti di tutti: arrivano anche le belle parole delle figlie Viktorija e Virginia

Tra i tantissimi complimenti per Sinisa Mihajlovic presente alla prima di campionato di Serie A del suo Bologna spiccano anche quelle delle sue bellissime figlie. “Dirti che ti amo è troppo poco. La tua forza, la tua grinta ed il tuo coraggio, nonostante io sia tua figlia, mi rendono ancora oggi la ragazza più orgogliosa di questo mondo“ ha scritto Virginia. “Sei più di un guerriero, sei più di un combattente, sei più di un leone, tu sei “più di ogni cosa”. Quante altre cose ancora vorrei dirti, ma le parole giuste per descriverti, nessuno le ha ancora mai inventate” ha continuato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. E anche la sorella Viktorija non ha potuto non commentare la grande forza di papà Sinisa: “Ma come si fa, la grande bellezza“.

Sinisa Mihajlovic emoziona tutti partecipando alla prima partita del Bologna nonostante la lotta alla leucemia: lezione di forza e amore

Inutile dire che Sinisa Mihajlovic ha emozionato davvero tutti. Nessuno si sarebbe mai aspettato che l’allenatore del Bologna si sarebbe presentato alla prima di campionato fuori casa della sua squadra. E poco importa se il risultato è stato un pareggio perché la grande vittoria per i tifosi del Bologna, ma anche di chiunque ha preso a cuore la storia di Sinisa, è stata la grande lezione di forza e immensa passione che Mihajlovic ha dimostrato a tutti. E colori a parte, tutti, e davvero tutti, fanno il tifo per Sinisa!