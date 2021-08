Coppa Italia 2021-2022 si parte su Mediaset: il calendario del 14 e 15 agosto

Il grande calcio in esclusiva assoluta su Mediaset che per le prossime tre stagioni, 2021-2024, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. E si è iniziato ieri alla grande, con questo fine settimana dedicato alle partite ma non solo. Le gare andranno in onda fino al 17 agosto e per gli appassionati di calcio, è il momento di iniziare a sintonizzarsi sulle reti Mediaset che trasmettono le partite.

Prime gare ieri, venerdì 13 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a martedì 17 agosto: un pacchetto di 16 match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in chiaro su Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity. Su Italia 1, studio di continuità con la conduzione di Monica Bertini con gli highlights di tutte le partite.

Di seguito, il dettaglio del programma dei 32esimi: il calendario del 13 agosto 2021

VENERDÌ 13 AGOSTO: il calendario



Pordenone-Spezia ore 17.45 20 Raffaele Pappadà

Genoa-Perugia ore 18.00 Italia 1 Fabrizio Ferrero e Giancarlo Camolese

Udinese-Ascoli ore 20.45 20 Federico Mastria

Fiorentina-Cosenza ore 21.00 Italia 1 Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Sandro Sabatini e Stefano Sorrentino.

SABATO 14 AGOSTO: il calendario



Benevento-Spal ore 17.45 sul 20 con telecronaca di Alessandro Iori

Cittadella-Monza ore 18.00 su Italia 1 telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

Verona-Catanzaro ore 20.45 su 20 telecronaca di Simone Malagutti

Cagliari-Pisa ore 21.00 su Italia 1 telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero



Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Sandro Sabatini e Alessio Tacchinardi.

DOMENICA 15 AGOSTO: il calendario



Empoli-Vicenza ore 17.45 sul 20 con telecronaca di Raffaele Pappadà

Parma-Lecce ore 18.00 su Italia1 telecronaca di Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli

Venezia-Frosinone ore 20.45 sul 20 telecronaca di Fabrizio Ferrero

Torino-Cremonese ore 21.00 su Italia 1 telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin

Non ci resta che augurarvi un buon fine settimana all’insegna del calcio.