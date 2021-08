Eurovolley, oggi Italia-Belgio per passare ai quarti

E’ tempo di Italia-Belgio per gli Europei di pallavolo femminile. Continua il viaggio delle nostre azzurre nel campionato europeo. Siamo giunti agli ottavi di finale e non si può sbagliare. Messa nel cassetto la non brillante prestazione regalata alle Olimpiadi, le azzurre stanno cercando di dimostrare di essere ancora una squadra fortissima, ma soprattutto concentrata, in questa competizione. E nell’Europeo che si sta giocando in questi giorni, non possono sbagliare. Dopo aver dominato il proprio girone ed essere entrate tra le prime sedici squadre d’Europa, per le Azzurre di Davide Mazzanti cominciano i match “dentro o fuori”: il primo, lunedì 30 agosto, a Belgrado, contro il Belgio. Per Paola Egonu e compagne un avversario abbordabile, ma da affrontare comunque senza cali di concentrazione, perché le Yellow Tigers hanno già dimostrato nel proprio girone di qualificazione di saper approfittare dei passaggi a vuoto delle avversarie.

Europei Volley donne oggi Italia-Belgio: dove vedere la partita in tv

La vittoria, e la promozione ai quarti, permetterebbe inoltre alle Azzurre di rimanere a Belgrado, senza dover affrontare faticosi spostamenti. Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta su Rai2, a partire dalle 16.45, con la telecronaca di Marco Fantasia e Consuelo Mangifesta. Le nostre azzurre partono con il favore del pronostico ma devono stare comunque molto concentrate per non sbagliare e non concedere nulla alle avversarie. La gara potrà essere seguita in diretta su Rai 2 e anche in streaming, per quanto riguarda le reti in chiaro. Chi ha un abbonamento a DZAN potrà seguire il match, segnale permettendo, anche in streaming sulla piattaforma. L’altro match del giorno sarà invece Russia-Bielorussia.