Anche su Italia 1 l'omaggio a Berlusconi: C'è solo un presidente il 14 in prime time

Continuano gli omaggi di Mediaset per Silvio Berlusconi. Nel giorno dell’ultimo addio, il 14 giugno saranno celebrati a Milano in Duomo i funerali dell’ex patron rossonero, su Italia 1 andrà in onda un docu film che racconterà il Berlusconi devoto al suo Milan. Il presidente che ha rivoluzionato la società facendo diventare il Milan una delle squadre più forti in Italia, in Europa, al mondo.

Mercoledì 14 giugno, in prima serata su Italia 1, in onda il docufilm “C’è solo un presidente” che ripercorre l’epopea di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio, a due giorni dalla sua scomparsa.



Lo speciale, attraverso materiali e immagini storiche, interviste inedite ai protagonisti del calcio che l’hanno conosciuto e ne hanno condiviso i successi, racconterà i trent’anni del Cavaliere alla guida del Milan e gli ultimi anni come patron del Monza.

C’è solo un presidente su Italia 1: omaggio Mediaset a Berlusconi

Berlusconi è stato l’uomo che ha rivoluzionato il calcio. La sua visione imprenditoriale ha cambiato il pallone italiano, europeo e mondiale. In 31 anni, dal 1986, da proprietario del Milan ha conquistato 29 trofei (di cui 26 nei 20 anni da Presidente, 3 negli 11 anni di vicepresidenza vicaria di Adriano Galliani) che ne fanno il presidente più vincente della storia del calcio. Dal 2018, come numero uno del Monza, si è tolto anche la soddisfazione di portare per la prima volta i brianzoli in Serie A.



Un ciclo straordinario condito da questo palmares: 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e 5 Supercoppe Europee. A cui si aggiungono i trofei individuali come i Palloni d’Oro conquistati da Gullit, Van Basten (3 volte), Weah, Shevchenko e Kakà.



Il docufilm ‘C’è solo un presidente’, dopo la messa in onda su Italia 1, sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity. L’appuntamento dunque, per tutti i tifosi rossoneri e per gli amanti del grande calcio è per domani sera su Italia 1.